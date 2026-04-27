Uttar Pradeshक्राइमराज्य

वाराणसी में कार से महिला को टक्कर, कारोबारी की पीट-पीटकर हत्या

Ajay Yadav27 April 2026 - 12:50 PM
1 minute read
Varanasi Crime News :
वाराणसी में कार से महिला को टक्कर, कारोबारी की पीट-पीटकर हत्या

Varanasi Crime News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के काशी के ग्रामीण क्षेत्र में रविवार देर रात एक मामूली सड़क हादसा हिंसक घटना में बदल गया. फूलपुर थाना क्षेत्र के भरथरा (घमहापुर) गांव में एक कारखाना संचालक की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले 40 वर्षीय मनीष सिंह अपने दोना-पत्तल के कारखाने से काम खत्म कर कार से घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनकी गाड़ी से गांव की ही बिंदु देवी को हल्की टक्कर लग गई, जिससे उन्हें पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोग और महिला के परिजन आक्रोशित हो उठे.

पीट-पीटकर ले ली जान

चश्मदीदों के अनुसार, पहले मनीष और ग्रामीणों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति बिगड़ गई. गुस्साई भीड़ ने उन्हें कार से बाहर खींच लिया और लाठी-डंडों व ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल मनीष को परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसनी ले गए, जहां से उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गांव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे. गांव में हालात को देखते हुए पीएसी की तैनाती कर दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. शव को शिवपुर स्थित मर्चरी हाउस में रखा गया है.

परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 8 नामजद और 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. अब तक 11 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

ये भी पढ़ें- IRS Daughter Murder Case : ऑनलाइन गेमिंग और अश्लील लत में डूबा आरोपी, पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 April 2026 - 12:50 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ईरान-इजरायल तनाव का असर: राजस्थान में तांबा, मेवा और कपड़ों के दाम बढ़े

ईरान-इजरायल तनाव का असर: राजस्थान में तांबा, मेवा और कपड़ों के दाम बढ़े

27 April 2026 - 12:02 PM
Photo of गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात, डिलीवरी बॉय की संदूक में लाश, गले पर वार और चेहरे पर जलने के निशान

गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात, डिलीवरी बॉय की संदूक में लाश, गले पर वार और चेहरे पर जलने के निशान

27 April 2026 - 11:30 AM
Photo of जश्न बना मातम: शिमला में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दौरान फायरिंग, महिला की मौत

जश्न बना मातम: शिमला में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दौरान फायरिंग, महिला की मौत

27 April 2026 - 11:29 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 96वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 557 स्थानों पर छापेमारी, 291 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 96वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 557 स्थानों पर छापेमारी, 291 गिरफ्तार

27 April 2026 - 10:36 AM
Photo of मुख्यमंत्री सेहत योजना से मिली नई जिंदगी: गंभीर हालत में जन्मी नवजात स्वस्थ, डॉक्टरों की चिंता बनी उम्मीद

मुख्यमंत्री सेहत योजना से मिली नई जिंदगी: गंभीर हालत में जन्मी नवजात स्वस्थ, डॉक्टरों की चिंता बनी उम्मीद

27 April 2026 - 10:19 AM
Photo of AAP का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन, दलबदल करने वाले सांसदों को बताया ‘गद्दार’, सदस्यता रद्द करने की मांग तेज

AAP का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन, दलबदल करने वाले सांसदों को बताया ‘गद्दार’, सदस्यता रद्द करने की मांग तेज

27 April 2026 - 9:55 AM
Photo of मुंबई में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: MGL ग्राहकों से 2.7 करोड़ की धोखाधड़ी

मुंबई में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: MGL ग्राहकों से 2.7 करोड़ की धोखाधड़ी

26 April 2026 - 1:35 PM
Photo of कृषि अवसंरचना फंड से बदली तस्वीर: पंजाब में कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स को मिला बढ़ावा

कृषि अवसंरचना फंड से बदली तस्वीर: पंजाब में कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स को मिला बढ़ावा

26 April 2026 - 11:00 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 95वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 577 स्थानों पर छापेमारी, 309 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 95वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 577 स्थानों पर छापेमारी, 309 गिरफ्तार

26 April 2026 - 10:01 AM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो ने 5,000 रुपये रिश्वत लेते वरिष्ठ कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ा

विजिलेंस ब्यूरो ने 5,000 रुपये रिश्वत लेते वरिष्ठ कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ा

26 April 2026 - 9:22 AM
Back to top button