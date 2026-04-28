Mahua Moitra : पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी माहौल गरमाया हुआ है. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर यूपी के आईपीएस और दक्षिण 24 परगना जिले के पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा पर निशाना साधा है. वीडियो में कथित तौर पर आईपीएस अजय पाल शर्मा डांसर्स के बीच नाचते नजर आ रहे हैं.

महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दो वीडियो शेयर किए. पहले में एक शख्स महिला के सामने खड़े होकर ताली बजाता दिख रहा है, जबकि महिला डांस कर रही है. दूसरे वीडियो में एक व्यक्ति को महिला के पास खड़े होकर ‘चोली के पीछे क्या है’ गाने पर थिरकते हुए देखा जा सकता है. महुआ ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, ‘फेयर एंड लवली बाबुआ @DripsAjaypal. आपको फेंटा कॉप स्टाइल में मस्ती करते देखकर अच्छा लगा. थंडा-थंडा कूल-कूल रहिए. बंगाल हमेशा तृणमूल है.’

Fair & lovely Babua @DripsAjaypal – good to see you enjoying yourself FantaCop style. Stay Thanda Thanda Cool Cool. Bengal is always Trinamool. pic.twitter.com/CYfJ1q3pzn — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 28, 2026

आईपीएस अजय पाल शर्मा पर तीखी टिप्पणी

इससे पहले भी महुआ मोइत्रा ने एक पोस्ट के जरिए आईपीएस अधिकारी पर निशाना साधा था. उन्होंने लिखा था, ‘मेरे फेयर एंड लवली बबुआ अजय पाल शर्मा आईपीएस, हम तो वो लोग हैं जो कैद से आपके छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं. हीरोगिरी थोड़ा संभल के कीजिए.’

Mera Fair & Lovely babua @DripsAjaypal – Hum toh woh log hai joh kaidey se apke Chhota Fanta aur Bada Fanta ka bhi ilaaj kar lete hai!! Herogiri thoda samhaal ke kijiye. pic.twitter.com/eLOrg5bQOi — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 27, 2026

सख्त कार्रवाई की चेतावनी वाला वीडियो वायरल

बता दें कि यूपी के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ के रूप में भी जाना जाता है. हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह लोगों को संबोधित करते हुए सख्त लहजे में कहते नजर आ रहे हैं कि आसपास मौजूद लोग यह समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी के द्वारा खुराफात या किसी को परेशान करने की कोशिश की खबर मिलती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी. वीडियो में वह यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि संबंधित लोगों को संदेश पहुंचा दिया जाए कि किसी तरह की धमकी या दबाव की कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके बाद किसी तरह की शिकायत या पछतावे की गुंजाइश नहीं रहेगी.

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