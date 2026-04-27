Central Security Forces : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है. इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम किसी भी दल के पक्ष में जाएं, लेकिन मतगणना के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बल राज्य में कम से कम सात दिनों तक तैनात रहेंगे.

अमित शाह ने यह बात कोलकाता के बेहाला इलाके में आयोजित रोड शो और जनसभा के दौरान कही, उन्होंने लोगों से अपील की कि मतदान के दिन मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करें. उनके अनुसार चुनाव आयोग ने सुरक्षा को लेकर मजबूत और व्यापक इंतजाम किए हैं, इसलिए किसी भी तरह की आशंका की जरूरत नहीं है.

उन्होंने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि चाहे सरकार किसी भी दल की बने, केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए सुरक्षा बल मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी एक हफ्ते तक राज्य में मौजूद रहेंगे. इसका उद्देश्य चुनाव के बाद शांति और स्थिरता बनाए रखना बताया गया है.

बेहाला में बीजेपी का जोरदार प्रचार

इस मौके पर बेहाला पूर्व और बेहाला पश्चिम सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार प्रचार किया गया. रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और पूरा इलाका पार्टी के झंडों और पोस्टरों से सजा दिखाई दिया. अमित शाह खुले वाहन में सवार होकर लोगों का अभिवादन करते नजर आए, उन्होंने आगे दावा किया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो विकास कार्यों में तेजी आएगी और कानून-व्यवस्था को भी बेहतर किया जाएगा, उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चुनावी हिंसा और तनाव की घटनाएं चिंता का विषय रही हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है.

गौरतलब है कि इस बार चुनाव आयोग ने पहले चरण में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिसके चलते मतदान शांतिपूर्ण रहा. अब दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है.

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