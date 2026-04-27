स्वास्थ्य

समय रहते पहचानें ये हेल्थ वॉर्निंग साइन, वरना बढ़ सकता है खतरा, भारी पड़ सकता है नज़रअंदाज करना

Karan Panchal27 April 2026 - 2:05 PM
2 minutes read
Healthy Lifestyle
समय रहते पहचानें ये हेल्थ वॉर्निंग साइन, वरना बढ़ सकता है खतरा, भारी पड़ सकता है नज़रअंदाज करना

Healthy Lifestyle : शरीर अक्सर छोटे-छोटे बदलावों के जरिए हमें बड़ी बीमारियों के संकेत देने लगता है, लेकिन कई बार लोग इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही लक्षण आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं, इसलिए इन्हें समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है।

लगातार थकान महसूस होना

अगर बिना किसी ज्यादा मेहनत के भी हर समय थकावट बनी रहती है, तो यह सामान्य स्थिति नहीं हो सकती। यह शरीर में खून की कमी, थायरॉइड असंतुलन या पोषण की कमी का संकेत हो सकता है।

अचानक वजन में बदलाव

बिना डाइट या लाइफस्टाइल बदले अगर वजन तेजी से बढ़ने लगे, तो यह हार्मोन असंतुलन या डायबिटीज जैसी समस्याओं की ओर इशारा कर सकता है। थायरॉइड की गड़बड़ी भी इसका कारण हो सकती है।

बाल झड़ना और नाखून कमजोर होना

तेजी से बाल झड़ना और नाखूनों का टूटना अक्सर शरीर में आयरन, बायोटिन और जरूरी विटामिन्स की कमी का संकेत देता है। ऐसे में खानपान पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है।

सांस फूलना और सीने में दर्द

हल्की गतिविधि के बाद भी सांस फूलना या सीने में दर्द महसूस होना दिल या फेफड़ों से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। इस स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

लगातार सिरदर्द रहना

बार-बार सिरदर्द होना तनाव, हाई ब्लड प्रेशर या शरीर में पानी की कमी का परिणाम हो सकता है। अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो जांच कराना जरूरी है।

त्वचा का पीला पड़ना या दाग-धब्बे

त्वचा का रंग बदलना या पीला दिखना लिवर से जुड़ी परेशानी या पोषण की कमी का संकेत हो सकता है।

पाचन संबंधी समस्याएं

बार-बार कब्ज, गैस या अपच होना यह दर्शाता है कि पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। गलत खानपान और फाइबर की कमी इसका मुख्य कारण हो सकते हैं।

बार-बार प्यास लगना और ज्यादा पेशाब आना

अगर बार-बार प्यास लगती है और पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह डायबिटीज का शुरुआती संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत ब्लड शुगर की जांच करवाना जरूरी है।

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Karan Panchal27 April 2026 - 2:05 PM
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