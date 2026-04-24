Tiffin Packing Tips : गर्मी के मौसम में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने लगता है, तो लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में टिफिन पैक करते समय थोड़ी-सी भी लापरवाही खाना जल्दी खराब कर सकती है. तेज गर्मी और नमी के कारण बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, जिससे भोजन की ताजगी कम हो जाती है. इसलिए कुछ आसान और समझदारी भरी टिफिन पैकिंग टिप्स अपनाना बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे खाना लंबे समय तक सुरक्षित और ताजा बना रहे.

टिफिन पैक करने की शुरुआत सही डिब्बे के चुनाव से होती है. अगर कंटेनर ही उपयुक्त नहीं होगा तो बाकी सारी तैयारी बेकार हो सकती है. ऐसे में स्टील या BPA-फ्री प्लास्टिक से बने एयरटाइट कंटेनर बेहतर विकल्प होते हैं, जो खाने को सुरक्षित रखने के साथ उसकी ताजगी भी बनाए रखते हैं. इसके अलावा इंसुलेटेड टिफिन गर्मी में खास तौर पर उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये भोजन के तापमान को संतुलित रखते हैं और जल्दी खराब होने से बचाते हैं.

गर्म खाना सीधे टिफिन में पैक करने से बचें

अक्सर लोग जल्दी में गर्म खाना सीधे टिफिन में बंद कर देते हैं, जो एक आम गलती है. इससे डिब्बे के अंदर भाप बन जाती है और नमी बढ़ने के कारण बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है. इसलिए बेहतर यही होता है कि खाने को पहले सामान्य तापमान तक ठंडा होने दिया जाए और फिर उसे पैक किया जाए. यह छोटी-सी सावधानी खाने की गुणवत्ता को काफी हद तक बेहतर बनाए रखती है.

रोटी और पराठे को ताजा रखने के उपाय

टिफिन में अलग-अलग प्रकार के खाने को एक साथ रखना भी सही नहीं माना जाता. खासकर सूखे और ग्रेवी वाले भोजन को अलग-अलग रखना जरूरी होता है, ताकि खाना गीला या खराब न हो और उसका स्वाद भी बना रहे. व्यवस्थित पैकिंग से हर चीज सही स्थिति में रहती है.

रोटी और पराठे को लंबे समय तक मुलायम बनाए रखने के लिए एल्युमिनियम फॉयल या बटर पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे नमी नियंत्रित रहती है और खाने की बनावट बनी रहती है. साथ ही टिफिन में टिशू पेपर रखना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि यह अतिरिक्त नमी को सोख लेता है और खाने को खराब होने से बचाता है.

टिफिन को ठंडा रखने के उपाय अपनाएं

गर्मी में हर तरह का खाना टिफिन के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसलिए हल्के और कम नमी वाले भोजन को प्राथमिकता देना बेहतर है. जैसे सूखी सब्जी, पराठा, पूरी, इडली या उपमा. वहीं दही, क्रीम या ज्यादा ग्रेवी वाले खाने जल्दी खराब हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सोच-समझकर ही पैक करना चाहिए.

अगर टिफिन कई घंटों तक बंद रहना हो, तो उसे ठंडा रखने के उपाय अपनाना भी जरूरी है. इसके लिए छोटे आइस पैक या ठंडे पानी की बोतल टिफिन के साथ रखी जा सकती है, जिससे अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है और खाना ज्यादा देर तक ताजा बना रहता है.

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