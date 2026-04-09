Uttarakhand

Uttarakhand News : उत्तरकाशी में महिला टीचर की संदिग्ध मौत, कमरे में पड़ा मिला शव

Karan Panchal9 April 2026 - 2:47 PM
1 minute read
Uttarakhand News
Uttarakhand News : उत्तरकाशी में महिला टीचर की संदिग्ध मौत, कमरे में पड़ा मिला शव

Uttarakhand News : उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सोशल साइंस की एक महिला शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना मोरी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज नैटवाड़ में हुई, जहां गेस्ट टीचर मीरा का शव उनके कमरे में पड़ा मिला।

अस्पताल में कराया भर्ती लेकिन…

मृतक टीचर से परिजनों का लगातार संपर्क नहीं हो पाने पर उन्होंने स्कूल प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद स्टाफ ने उनके कमरे का निरीक्षण किया, जहां मीरा अचेत अवस्था में पाई गईं। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मीरा उत्तरकाशी जिले के पुरोला तहसील क्षेत्र के सुनाली गांव की निवासी थीं और नैटवाड़ स्कूल में सोशल साइंस की टीचर के रूप में तैनात थीं।

आगामी जांच में जुटी पुलिस

मृत्यु के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए नौगांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह की जल्दबाजी में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें- शुभमन गिल पर गुस्से में चिल्लाए आशीष नेहरा, एक गलती पर हो गए आग बबूला, Video वायरल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal9 April 2026 - 2:47 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of लालकुर्ती में सेना की वर्दी बेचते दुकानदार गिरफ्तार, हिरासत में दुकानदार

लालकुर्ती में सेना की वर्दी बेचते दुकानदार गिरफ्तार, हिरासत में दुकानदार

7 April 2026 - 2:22 PM
Photo of गाजियाबाद के श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान डूबे, तलाश जारी

गाजियाबाद के श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान डूबे, तलाश जारी

5 April 2026 - 2:40 PM
Photo of धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के बाद 14 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारियां

धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के बाद 14 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारियां

4 April 2026 - 11:27 AM
Photo of उत्तराखंड के टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर 100 मीटर खाई में गिरा, दो की मौत

उत्तराखंड के टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर 100 मीटर खाई में गिरा, दो की मौत

2 April 2026 - 3:35 PM
Photo of मुख्यमंत्री धामी के जीरो टॉलरेंस का असर, देहरादून में रिश्वत मामले में उप शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार

मुख्यमंत्री धामी के जीरो टॉलरेंस का असर, देहरादून में रिश्वत मामले में उप शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार

1 April 2026 - 7:47 PM
Photo of मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देश पर चलेगा “ऑपरेशन प्रहार”, डीजीपी ने दिए अधिकारियों को कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देश पर चलेगा “ऑपरेशन प्रहार”, डीजीपी ने दिए अधिकारियों को कड़े निर्देश

1 April 2026 - 8:23 AM
Photo of सीएम धामी का साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर, साहित्यकारों को किया गया सम्मानित

सीएम धामी का साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर, साहित्यकारों को किया गया सम्मानित

31 March 2026 - 11:22 AM
Photo of उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और मौसम की चेतावनी, बर्फबारी होने की संभावना

उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और मौसम की चेतावनी, बर्फबारी होने की संभावना

29 March 2026 - 2:17 PM
Photo of हरीश रावत ने बिजली-पानी दर वृद्धि का किया विरोध, रखा मौन व्रत, 15 दिन राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित

हरीश रावत ने बिजली-पानी दर वृद्धि का किया विरोध, रखा मौन व्रत, 15 दिन राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित

28 March 2026 - 1:55 PM
Photo of दिव्यांशु हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, यूपी-बिहार में पुलिस की सख्त कार्रवाई

दिव्यांशु हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, यूपी-बिहार में पुलिस की सख्त कार्रवाई

27 March 2026 - 12:07 PM
Back to top button