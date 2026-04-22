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दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का कहर, दिन में लू और रात में उमस से जनजीवन प्रभावित

Ajay Yadav22 April 2026 - 7:43 AM
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Delhi Weather :
दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का कहर, दिन में लू और रात में उमस से जनजीवन प्रभावित

Delhi Weather : दिल्ली-NCR में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आने की संभावना है. तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लोगों को दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. हालांकि सुबह के समय मौसम थोड़ा सुहावना महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ता है गर्मी अपना प्रचंड रूप ले लेती है.

मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे क्षेत्र में आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. सुबह के समय तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, जबकि दिन में यह 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. दोपहर के समय गर्म हवाएं यानी लू चलने की भी संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को अतिरिक्त परेशानी हो सकती है.

मौसम विभाग ने दी सावधानी बरतने की सलाह

वहीं, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है. शाम के वक्त थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन हवा में नमी बनी रहने से उमस लोगों को परेशान करती रहेगी.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी से कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, हल्के और ढीले कपड़े पहनें और तेज धूप में बाहर निकलते समय सिर को ढककर रखें. खासकर दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचने की हिदायत दी गई है.

कुल मिलाकर दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल गर्मी का दौर तेज होता जा रहा है और आने वाला समय और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

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Ajay Yadav22 April 2026 - 7:43 AM
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