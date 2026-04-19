Noida Violence : उत्तर प्रदेश के नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में 13 अप्रैल को हुए श्रमिक आंदोलन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की घटना में पुलिस ने मास्टरमाइंड आदित्य आनंद को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है. आरोपी बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है और एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक पास है. वह पहले आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर चुका है.

पुलिस के अनुसार, वह 2025 के आसपास दोबारा नोएडा आया और श्रमिकों के बीच सक्रिय होकर एक संगठन से जुड़ गया, जो मैगजीन और यूट्यूब चैनल चलाता है. जांच में सामने आया है कि 9-10 अप्रैल के बीच उसने श्रमिकों से संपर्क बढ़ाया और 13 अप्रैल के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में उसकी भूमिका अहम रही.

मजदूरों को उकसाने का आरोप

आरोप है कि उसने मजदूरों को उकसाया, जिसके बाद आगजनी और तोड़फोड़ हुई. वह घटना के बाद फरार होकर कई राज्यों में छिपता रहा और अंत में तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया. उस पर एक लाख रुपये का इनाम था.

पुलिस ने मामला दर्ज कर पहले ही उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर नोएडा लाया जा रहा है और मामले की आगे जांच जारी है.

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