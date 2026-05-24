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भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानें क्या कहा

Ajay Yadav24 May 2026 - 2:57 PM
1 minute read
India US Relations :
भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानें क्या कहा

India US Relations : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बातचीत की.

इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका के कई प्रकार के गठबंधन और साझेदारियां मौजूद हैं, लेकिन रणनीतिक साझेदारी की प्रकृति अलग होती है. उनके अनुसार, रणनीतिक साझेदारी तब बनती है जब दोनों देशों के हित एक समान दिशा में हों और वे मिलकर रणनीतिक स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए काम करें.

दो बड़े लोकतंत्रों के मजबूत संबंध

मार्को रुबियो ने भारत को अमेरिका के सबसे अहम रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया, उन्होंने यह भी कहा कि इस साझेदारी की नींव साझा मूल्यों पर आधारित है, क्योंकि दोनों देश दुनिया के बड़े लोकतंत्र हैं.

मीडिया और विपक्ष निभाते हैं अहम भूमिका

उन्होंने आगे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं. साथ ही उन्होंने मीडिया, विपक्ष और सार्वजनिक निगरानी जैसी व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया, जो दोनों देशों में जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं और इसी कारण दोनों के हित कई मामलों में समान हो जाते हैं.

ये भी पढ़ें – भारत-इटली संबंधों में बड़ा कदम, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर बनी सहमति

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Ajay Yadav24 May 2026 - 2:57 PM
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