IPL 2026 : लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का सफर खत्म होते ही टीम के अंदर बड़े बदलावों की चर्चा तेज हो गई है। लगातार दूसरे सीजन निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल कप्तानी को लेकर खड़ा हो गया है। फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट के हालिया संकेतों से साफ है कि आने वाले समय में टीम में बड़ा रिव्यू हो सकता है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा ऋषभ पंत की कप्तानी को लेकर हो रही है।

IPL 2026 में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब

LSG के ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट टॉम मूडी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ हार के बाद कहा कि टीम को नए सिरे से सोचने और कई चीजों का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। उन्होंने संकेत दिया कि कप्तानी से लेकर हर विभाग तक समीक्षा की जाएगी। IPL 2026 में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और LSG पॉइंट्स टेबल के निचले हिस्से में रही। इससे पहले 2025 सीजन में भी टीम का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं था और वह सातवें स्थान पर रही थी।

यह सीजन टीम के लिए रहा काफी चुनौतीपूर्ण

ऋषभ पंत की कप्तानी में अब तक LSG ने कुल 28 मैच खेले हैं, जिनमें सिर्फ 10 मुकाबलों में जीत मिली है जबकि 18 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। टॉम मूडी ने यह भी माना कि कप्तानी का दबाव पंत के व्यक्तिगत प्रदर्शन, खासकर उनकी बल्लेबाजी, पर असर डाल सकता है। उन्होंने कहा कि यह सीजन टीम के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा और नतीजे उम्मीदों से काफी दूर रहे हैं। फ्रेंचाइजी अब पूरे मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है और समय लेकर आगे की रणनीति तय करेगी।

तय मानकों पर खरा प्रदर्शन नहीं कर पाई

मूडी ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी एक खिलाड़ी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, लेकिन टीम के हर हिस्से का विस्तार से आकलन किया जाएगा। उन्होंने माना कि फ्रेंचाइजी अपने तय मानकों पर खरा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, इसलिए भविष्य की दिशा तय करने के लिए बड़े फैसले संभव हैं।

ऋषभ पंत का प्रदर्शन नहीं रहा खास

दूसरी ओर, बल्लेबाजी में भी ऋषभ पंत का प्रदर्शन इस अवधि में खास नहीं रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के दौरान उनके आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाने वाले पंत, LSG के लिए पिछले दो सीजन में अपेक्षित रन नहीं बना पाए हैं। इस दौरान उनके रन, स्ट्राइक रेट और औसत तीनों में गिरावट देखने को मिली है।

कोच ने भी प्रदर्शन पर जताई निराशा

सीजन के दौरान खुद पंत ने भी संकेत दिए थे कि टीम के लीडरशिप स्ट्रक्चर में अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण फैसले लेने में कठिनाई हो रही है। वहीं, मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने भी अंतिम मैच के बाद उनके प्रदर्शन को लेकर निराशा जताई थी।

LSG के इतिहास में पहली घटना नहीं

अगर भविष्य में पंत से कप्तानी छीनी जाती है, तो यह LSG के इतिहास में किसी कप्तान से जुड़े विवादों की पहली घटना नहीं होगी। इससे पहले केएल राहुल के समय भी टीम के माहौल को लेकर सवाल उठ चुके हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि IPL 2027 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी टीम और नेतृत्व को किस दिशा में आगे बढ़ाती है।

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