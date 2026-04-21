Iran Us Talks : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में वार्ताकारों की टीम इस्लामाबाद भेजे जाने की खबरों के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर अपना रुख एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है. ईरान ने साफ कहा है कि फिलहाल उसकी अमेरिका के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता में कोई रुचि नहीं है.

ईरान का कहना है कि वह पहले भी यह स्पष्ट कर चुका है कि दबाव और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते. साथ ही तेहरान ने यह भी दोहराया है कि जब तक उसके बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंध और नाकेबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक किसी भी प्रकार की बातचीत संभव नहीं है.

🇮🇷 Iran’s Foreign Ministry spokesman Esmaeil Baqaei says Tehran has no plan for another round of negotiations with the Americans.



He says if the U.S. sends a team to Islamabad, that is a matter that concerns them. pic.twitter.com/sqMLi4iTBn — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 21, 2026

अमेरिका के साथ वार्ता फिलहाल नहीं

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने बयान देते हुए कहा कि तेहरान का अमेरिका के साथ अगले दौर की वार्ता का कोई कार्यक्रम नहीं है, उन्होंने यह भी कहा कि यदि अमेरिका इस्लामाबाद में कोई प्रतिनिधिमंडल भेजता है, तो यह उनके लिए चिंता का विषय है.

बातचीत की संभावना से इनकार

विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली किसी संभावित वार्ता के लिए अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा है. ईरान का आरोप है कि अमेरिका अक्सर अपने वादों से पीछे हट जाता है, इसलिए मौजूदा परिस्थितियों में बातचीत की कोई संभावना नहीं बनती जब तक प्रतिबंध और सैन्य दबाव समाप्त नहीं किए जाते.

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