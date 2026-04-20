Iran US Talks : जेडी वेंस ईरान के साथ जारी कूटनीतिक बातचीत को लेकर पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। इस बात की पुष्टि बीबीसी की रिपोर्ट में की गई है। हालांकि इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया था कि वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, जिससे स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

नियंत्रण जैसे मुद्दों पर गंभीर मतभेद

बताया जा रहा है कि वेंस इससे पहले 11–12 अप्रैल को ईरान-अमेरिका वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। करीब 21 घंटे चली उस बातचीत के बावजूद कोई ठोस समझौता नहीं हो सका था। दोनों देशों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर गंभीर मतभेद बने हुए हैं।

समुद्री डकैती बताते हुए दी कड़ी प्रतिक्रिया

तनाव की बड़ी वजह हाल ही में अमेरिका द्वारा चीनी मार्ग से आ रहे ईरानी जहाज ‘टूस्का’ को जब्त करना और अमेरिकी पक्ष की कड़ी चेतावनी भी बताई जा रही है। ईरान ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जवाबी कदम की चेतावनी दी है।

अमेरिकी नाकेबंदी सीजफायर समझौते का उल्लंघन

होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच पाकिस्तान में होने वाली संभावित दूसरी दौर की वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी नाकेबंदी सीजफायर समझौते का उल्लंघन है और बातचीत के माहौल को नुकसान पहुंचा रही है।

ईरान की भागीदारी काफी अहम

सूत्रों के अनुसार, यह वार्ता एक या अधिक चरणों में हो सकती है और इसका उद्देश्य एक अस्थायी समझौता तैयार करना है, जिससे आगे शांति समझौते की दिशा में रास्ता खुल सके। हालांकि इसके लिए ईरान की भागीदारी को अहम माना जा रहा है, जिस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

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