China Coal Mine Accident : चीन के उत्तरी प्रांत शांक्सी से एक बड़ी और बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। चांगझी शहर की लिउशेन्यू कोयला खदान में शुक्रवार शाम को गैस विस्फोट होने से 82 लोगों की मौत हो गई। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए राहत बचाव कार्य जारी है।

मरने वाले और घायल मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी

बता दें कि शुरुआत में मृतकों की संख्या कम बताई गई थी, लेकिन जैसे-जैसे बचाव अभियान आगे बढ़ा, मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी मीडिया के अनुसार, पहले 8 मौतों और 38 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन बाद में हालात और गंभीर पाए गए।

राहत और बचाव अभियान जारी

हादसे के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बचाव दल लगातार खदान के भीतर फंसे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अधिकारियों ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

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