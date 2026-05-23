राशिफल

किस्मत देगी साथ या बढ़ेंगी परेशानियां? जानें आज के सभी 12 राशियों का हाल

Shanti Kumari23 May 2026 - 11:55 AM
3 minutes read
Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal : 23 मई का दिन ग्रहों की चाल के लिहाज से कई राशियों के लिए बदलाव और नए अवसर लेकर आ सकता है। किसी को करियर और धन लाभ में सफलता मिलेगी, तो कुछ लोगों को रिश्तों, खर्चों और स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा और पारिवारिक जीवन पर ग्रहों का असर साफ दिखाई देगा। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

मेष राशि

आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़ोतरी हो सकती है। राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान मिलने के योग हैं। हालांकि छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाने से तनाव बढ़ सकता है। परिवार में माता की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखें।

वृषभ राशि

आर्थिक मामलों में दिन लाभकारी रह सकता है। प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आपके पक्ष में जा सकता है। व्यापार में अच्छा लाभ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। कानूनी मामलों में सतर्कता जरूरी है और किसी अनजान व्यक्ति की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा न करें।

मिथुन राशि

आज समाज में आपकी छवि मजबूत हो सकती है। नई योजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत जारी रखनी होगी। परिवार में विवाह से जुड़ी कोई रुकावट दूर हो सकती है। दिन मौज-मस्ती में बीत सकता है।

कर्क राशि

आज मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है, लेकिन परिवार का सहयोग आपको मजबूत बनाए रखेगा। भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर खुशी दे सकती है। खानपान में लापरवाही से बचें।

सिंह राशि

दिन सामान्य से बेहतर रहने वाला है। पुराने आर्थिक मामलों का समाधान निकल सकता है। दूसरों के भरोसे काम छोड़ने के बजाय खुद जिम्मेदारी संभालें। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है।

कन्या राशि

करियर और निजी जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए सरकारी काम पूरे होने के संकेत हैं। विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिल सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

तुला राशि

आज आपकी मेहनत रंग ला सकती है। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश संबंधी योजनाओं पर काम कर सकते हैं। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सतर्कता जरूरी है। परिवार में किसी सदस्य के दूर जाने से भावुक माहौल बन सकता है।

वृश्चिक राशि

नए विचार और योजनाएं आपको सफलता की ओर ले जा सकती हैं। बिजनेस में विस्तार के योग हैं। जीवनसाथी के करियर में भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। रुके हुए काम पूरे होने से राहत मिलेगी। पिता की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी।

धनु राशि

धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी के बहकावे में आकर फैसला लेने से नुकसान हो सकता है। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। धार्मिक गतिविधियों में मन लगेगा और मानसिक शांति महसूस होगी।

मकर राशि

आज नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों को सम्मान मिलने के संकेत हैं। वाहन खरीदने की योजना भी सफल हो सकती है।

कुंभ राशि

दिन खुशियों और आराम से भरा रह सकता है। परिवार और बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुकी हुई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत मिल सकती है। यात्रा में अपने सामान का ध्यान रखें।

मीन राशि

आज भागदौड़ अधिक रह सकती है। कामों में लापरवाही भविष्य में परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए समय प्रबंधन जरूरी होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से सफलता मिल सकती है।

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Shanti Kumari23 May 2026 - 11:55 AM
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