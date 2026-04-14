Aj ka Rashifal : मेष राशि: ऊर्जा और उत्साह से भरपूर दिन रहेगा। आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी से छवि और निखरेगी। दान-पुण्य में रुचि बढ़ेगी, लेकिन भाई-बहनों से विवाद से बचें और प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें।

वृष राशि: नेतृत्व क्षमता और समय प्रबंधन में सुधार होगा। परिवार के साथ यात्रा या घूमने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और पुराने निवेश या बिजनेस मुद्दों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें।

मिथुन राशि: दिन अप्रत्याशित लाभ और खुशियों से भरा रहेगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा। नया वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं, लेकिन उधार देने से बचें।

कर्क राशि: दिन मिश्रित रहेगा लेकिन लाभकारी साबित होगा। वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। मनोकामना पूर्ण होने से खुशी मिलेगी।

सिंह राशि: नौकरी में सकारात्मक खबर मिल सकती है। जिम्मेदारियों में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। खर्चों में बढ़ोतरी संभव है, लेकिन मन संतुष्ट रहेगा।

कन्या राशि: दिन अनुकूल रहेगा। संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भागीदारी से मानसिक शांति मिलेगी।

तुला राशि: सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा। रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। घर के रिनोवेशन या नए काम की शुरुआत संभव है।

वृश्चिक राशि: रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकता है। पुराने विवादों का समाधान मिलेगा।

धनु राशि: लाभ और उत्साह का दिन रहेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी पर चर्चा हो सकती है। संतान से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

मकर राशि: धैर्य के साथ काम करने की जरूरत है। संपत्ति मामलों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के प्रयास सफल होंगे।

कुंभ राशि: नए आय स्रोत बन सकते हैं। हालांकि कार्यस्थल पर विवाद से बचें। सेहत को लेकर सतर्क रहें।

मीन राशि: सोच-समझकर निर्णय लेने का दिन है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। यात्रा में लाभ और महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।

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