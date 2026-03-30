Rashifal 30 March : मार्च के इस अंतिम सप्ताह में चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा है, जिससे कई राशियों के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। हालांकि कुछ मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर लेन-देन और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल।

मेष (Aries)

आज आपका दिन खुशियों और संतोष से भरा रहेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बनी रहेगी, जिससे घर का माहौल सुखद रहेगा। आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं, लेकिन दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

वृषभ (Taurus)

आज का दिन मिश्रित रहेगा। पुराने मित्र से मुलाकात खुशी दे सकती है, लेकिन किसी विरोधी के प्रभाव में न आएं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आने की संभावना है। प्रॉपर्टी या लेन-देन में विवाद हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें।

मिथुन (Gemini)

आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। माता-पिता की सेवा से मानसिक संतोष मिलेगा। संतान के मामलों में मार्गदर्शन की जरूरत होगी। पुराने मित्र से मिलकर खुशी मिलेगी, लेकिन कामकाज में थोड़ी चिंता बनी रह सकती है।

कर्क (Cancer)

आज जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें। किसी बड़े निर्णय से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। पड़ोस या परिवार से जुड़े विवाद कानूनी रूप ले सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें।

सिंह (Leo)

आज आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। मधुर व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और परिवार में किसी विवाह संबंधी बाधा दूर हो सकती है। काम दूसरों पर छोड़ने से बचें और स्वभाव में संतुलन बनाए रखें।

कन्या (Virgo)

आज का दिन सावधानीपूर्वक बिताएं। काम अधिक होने से जल्दबाजी हो सकती है। अजनबियों के साथ लेन-देन और निवेश में विशेषज्ञ की सलाह लें। वाहन की खराबी पर खर्च बढ़ सकता है। रुके हुए कामों को पूरा करने की दिशा में प्रयास करें।

तुला (Libra)

आज आपका दिन सकारात्मक रहेगा। टीमवर्क के जरिए कार्य समय से पहले पूरा हो सकता है। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिलेगा। बिना सलाह दिए किसी को मार्गदर्शन न दें। यात्रा में कीमती सामान की सुरक्षा पर ध्यान रखें।

वृश्चिक (Scorpio)

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज लाभदायक दिन है। विरोधियों के प्रति सतर्क रहें। राजनीति से जुड़े लोग पद या सम्मान पा सकते हैं। परिवार में शुभ कार्यक्रम हो सकता है और प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धनु (Sagittarius)

आज आपका भाग्य साथ देगा। लंबित डील फाइनल हो सकती है। पुराने मित्र से मिलकर खुशी होगी। व्यापार विवादों से दूर रहें। कोई मनोकामना पूरी होने की संभावना है। माताजी से सलाह लेने में लाभ होगा। नौकरीपेशा लोगों को सहयोग मिलेगा।

मकर (Capricorn)

आज मेहनत और लगन से काम करने की जरूरत है। काम का दबाव अधिक हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। जीवनसाथी से कोई उपहार मिल सकता है। संतान की पढ़ाई या नए कोर्स में दाखिला दिलाने की योजना बन सकती है।

कुंभ (Aquarius)

आज का दिन मिला-जुला रहेगा। दोस्तों से उपहार मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। विद्यार्थियों को मानसिक राहत मिलेगी। पुरानी गलती का राज खुल सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

मीन (Pisces)

आज का दिन खास रहेगा। परिवार में नए मेहमान के आगमन से खुशी का माहौल बनेगा। खर्चों को नियंत्रित कर बचत योजना में निवेश करना लाभकारी रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी बदलने की योजना है तो आवेदन का सही समय है।

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