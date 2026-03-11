11 March Horoscope : आज की सुबह देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि का संकेत दे रही है। चंद्रमा का राशि परिवर्तन शाम के बाद नई ऊर्जा और प्रसन्नता लेकर आएगा। आइए जानें अपनी राशि के अनुसार दिन की स्थिति।

मेष (Aries)

सकारात्मक: मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, संशय दूर होंगे।

मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, संशय दूर होंगे। नकारात्मक: सुबह का समय हल्की चिंता और धीमी गति वाला।

सुबह का समय हल्की चिंता और धीमी गति वाला। करियर: रुकी हुई फाइलें तेजी से आगे बढ़ेंगी।

रुकी हुई फाइलें तेजी से आगे बढ़ेंगी। लव: पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं।

पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। फाइनेंस: बेहतर प्लानिंग और नए अवसर।

बेहतर प्लानिंग और नए अवसर। हेल्थ: स्वास्थ्य में सुधार, खान-पान पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य में सुधार, खान-पान पर ध्यान दें। शुभ अंक/रंग: 9 / सुनहरा पीला

वृषभ (Taurus)

सकारात्मक: आर्थिक मोर्चे पर राहत, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि।

आर्थिक मोर्चे पर राहत, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। नकारात्मक: साझेदारी के कामों में हल्का तनाव।

साझेदारी के कामों में हल्का तनाव। करियर: नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन के अवसर।

नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन के अवसर। लव: पुराने मित्रों से मुलाकात, दाम्पत्य जीवन में मधुरता।

पुराने मित्रों से मुलाकात, दाम्पत्य जीवन में मधुरता। फाइनेंस: अटका पैसा या पुराना पेमेंट वापस मिलने की संभावना।

अटका पैसा या पुराना पेमेंट वापस मिलने की संभावना। हेल्थ: सामान्य से हल्का पीठ दर्द संभव।

सामान्य से हल्का पीठ दर्द संभव। शुभ अंक/रंग: 2 / गुलाबी

मिथुन (Gemini)

सकारात्मक: आत्म-संदेह दूर, सकारात्मक ऊर्जा।

आत्म-संदेह दूर, सकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक: आलस्य और मूड में उतार-चढ़ाव।

आलस्य और मूड में उतार-चढ़ाव। करियर: मेहनत की सराहना और नई परियोजनाओं में सफलता।

मेहनत की सराहना और नई परियोजनाओं में सफलता। लव: संबंधों में ताजगी और आकर्षण।

संबंधों में ताजगी और आकर्षण। फाइनेंस: पुराने कर्ज या बीमा से समाधान।

पुराने कर्ज या बीमा से समाधान। हेल्थ: पुरानी बीमारियों से राहत।

पुरानी बीमारियों से राहत। शुभ अंक/रंग: 5 / आसमानी नीला

कर्क (Cancer)

सकारात्मक: मानसिक शांति, नींद बेहतर।

मानसिक शांति, नींद बेहतर। नकारात्मक: सुबह थोड़ी संवेदनशीलता।

सुबह थोड़ी संवेदनशीलता। करियर: विदेशी प्रोजेक्ट्स या रिसर्च से लाभ।

विदेशी प्रोजेक्ट्स या रिसर्च से लाभ। लव: गिले-शिकवे दूर होंगे।

गिले-शिकवे दूर होंगे। फाइनेंस: छुपे हुए स्रोतों से लाभ।

छुपे हुए स्रोतों से लाभ। हेल्थ: खान-पान में अनुशासन रखें।

खान-पान में अनुशासन रखें। शुभ अंक/रंग: 2 / मोती सफेद

सिंह (Leo)

सकारात्मक: आर्थिक लाभ और सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे।

आर्थिक लाभ और सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे। नकारात्मक: पारिवारिक विवाद से बचें।

पारिवारिक विवाद से बचें। करियर: प्रभावशाली लोगों से मार्गदर्शन।

प्रभावशाली लोगों से मार्गदर्शन। लव: रोमांस और उत्साह लौटेगा।

रोमांस और उत्साह लौटेगा। फाइनेंस: नए आय के स्रोत बनेंगे।

नए आय के स्रोत बनेंगे। हेल्थ: पेट संबंधी सावधानी।

पेट संबंधी सावधानी। शुभ अंक/रंग: 1 / गहरा नारंगी

कन्या (Virgo)

सकारात्मक: करियर में नया मोड़ और प्रमोशन।

करियर में नया मोड़ और प्रमोशन। नकारात्मक: तकनीकी बाधाएं और गलतफहमियां।

तकनीकी बाधाएं और गलतफहमियां। करियर: उच्च अधिकारी सहयोग देंगे।

उच्च अधिकारी सहयोग देंगे। लव: स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा।

स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा। फाइनेंस: नए व्यापारिक अनुबंध।

नए व्यापारिक अनुबंध। हेल्थ: अनुशासित दिनचर्या फायदेमंद।

अनुशासित दिनचर्या फायदेमंद। शुभ अंक/रंग: 5 / पन्ना हरा

तुला (Libra)

सकारात्मक: शिक्षा और लंबी दूरी की बाधाएं दूर होंगी।

शिक्षा और लंबी दूरी की बाधाएं दूर होंगी। नकारात्मक: आर्थिक चिंता और दूसरों पर निर्भरता।

आर्थिक चिंता और दूसरों पर निर्भरता। करियर: वैश्विक प्रयास सफल होंगे।

वैश्विक प्रयास सफल होंगे। लव: वैचारिक मतभेद खत्म होंगे।

वैचारिक मतभेद खत्म होंगे। फाइनेंस: निवेश लाभप्रद।

निवेश लाभप्रद। हेल्थ: गले में हल्की जलन।

गले में हल्की जलन। शुभ अंक/रंग: 6 / सिल्वर व्हाइट

वृश्चिक (Scorpio)

सकारात्मक: गुप्त धन और साहस में वृद्धि।

गुप्त धन और साहस में वृद्धि। नकारात्मक: संवेदनशीलता और घरेलू तनाव।

संवेदनशीलता और घरेलू तनाव। करियर: योजनाओं में सम्मान और पहचान।

योजनाओं में सम्मान और पहचान। लव: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी।

भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। फाइनेंस: पुराने निवेश से लाभ।

पुराने निवेश से लाभ। हेल्थ: हार्मोनल बैलेंस का ध्यान रखें।

हार्मोनल बैलेंस का ध्यान रखें। शुभ अंक/रंग: 9 / मैरून

धनु (Sagittarius)

सकारात्मक: स्थिरता और नई ऊर्जा।

स्थिरता और नई ऊर्जा। नकारात्मक: मानसिक थकान और सुस्ती।

मानसिक थकान और सुस्ती। करियर: पार्टनरशिप कार्य में सफलता।

पार्टनरशिप कार्य में सफलता। लव: पुराने मतभेद खत्म होंगे।

पुराने मतभेद खत्म होंगे। फाइनेंस: निवेश के लिए अनुकूल समय।

निवेश के लिए अनुकूल समय। हेल्थ: ऊर्जा और फिटनेस बढ़ेगी।

ऊर्जा और फिटनेस बढ़ेगी। शुभ अंक/रंग: 3 / केसरिया

मकर (Capricorn)

सकारात्मक: कार्यक्षमता में वृद्धि और सहयोग।

कार्यक्षमता में वृद्धि और सहयोग। नकारात्मक: सुबह सामाजिक उपेक्षा।

सुबह सामाजिक उपेक्षा। करियर: रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे होंगे।

रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे होंगे। लव: सेवा और समर्पण बढ़ेगा।

सेवा और समर्पण बढ़ेगा। फाइनेंस: भविष्य के लिए लाभदायक खर्च।

भविष्य के लिए लाभदायक खर्च। हेल्थ: हल्का दर्द, ज्यादा भागदौड़ से बचें।

हल्का दर्द, ज्यादा भागदौड़ से बचें। शुभ अंक/रंग: 8 / नेवी ब्लू

कुंभ (Aquarius)

सकारात्मक: प्रेम और क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी।

प्रेम और क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी। नकारात्मक: करियर का बोझ सुबह थोड़ा दबाव।

करियर का बोझ सुबह थोड़ा दबाव। करियर: नए आइडियाज पर काम करने का उपयुक्त समय।

नए आइडियाज पर काम करने का उपयुक्त समय। लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय।

पार्टनर के साथ अच्छा समय। फाइनेंस: पुराने निवेश सुखद परिणाम देंगे।

पुराने निवेश सुखद परिणाम देंगे। हेल्थ: हल्का सिरदर्द, पर्याप्त पानी पिएं।

हल्का सिरदर्द, पर्याप्त पानी पिएं। शुभ अंक/रंग: 11 / इलेक्ट्रिक ब्लू

मीन (Pisces)

सकारात्मक: पारिवारिक जीवन में शांति।

पारिवारिक जीवन में शांति। नकारात्मक: वैचारिक मतभेद या दुविधा।

वैचारिक मतभेद या दुविधा। करियर: भरोसेमंद छवि बनेगी।

भरोसेमंद छवि बनेगी। लव: स्थिर और अच्छे संबंध।

स्थिर और अच्छे संबंध। फाइनेंस: घरेलू निवेश और सुरक्षा पर ध्यान।

घरेलू निवेश और सुरक्षा पर ध्यान। हेल्थ: हाथों और जोड़ों में संवेदनशीलता।

हाथों और जोड़ों में संवेदनशीलता। शुभ अंक/रंग: 3 / सी ग्रीन

ये भी पढ़ें – प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार के ‘पलायन’ पर तंज, बिहार नवनिर्माण अभियान फिर से सक्रिय करने का ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप