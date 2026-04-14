Other Statesराज्य

फ्लैट में खून से लथपथ मिला शव, मौके से हथियार और गोलियां बरामद, इलाके में सनसनी

Ajay Yadav14 April 2026 - 12:13 PM
1 minute read
Kolkata Shooting Case:
फ्लैट में खून से लथपथ मिला शव, मौके से हथियार और गोलियां बरामद, इलाके में सनसनी

Kolkata Shooting Case : पश्चिम बंगाल के गरिया स्थित नबग्राम इलाके में एक फ्लैट के अंदर 37 वर्षीय युवक अरूप मंडल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. पुलिस के अनुसार, शव के पास से दो आग्नेयास्त्र और छह कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जिससे मामला और अधिक रहस्यमय हो गया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अरूप फ्लैट में अकेले रहते थे. रविवार देर रात करीब एक बजे के आसपास इलाके में तेज आवाज सुनाई दी थी. जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और फ्लैट के अंदर देखा तो अरूप खून से लथपथ हालत में पड़े मिले. इसके बाद तुरंत नरेंद्रपुर थाने की पुलिस और उनके परिजनों को सूचना दी गई. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की महिला मित्र प्रियंका दास और उसके एक परिचित राजू को हिरासत में लिया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की कड़ियों को जोड़ा जा सके.

शुरुआती जांच में मिले चोटों के निशान

पुलिस को शुरुआती जांच में कुछ चोटों के निशान भी मिले हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि मामला सिर्फ गोली चलने तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि इसमें किसी अन्य तरह की हिंसा या साजिश की संभावना भी हो सकती है.

फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौत किन परिस्थितियों में हुई और गोली किस तरह चली. पुलिस ने मृतक के परिवार से भी संपर्क कर जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. साथ ही सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच जारी है.

ये भी पढ़ें – भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार द्वारा ‘पुरस्कार नीति’ लागू, 28 सबसे वांछित अपराधियों की सूची जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav14 April 2026 - 12:13 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of मायावती ने बाबा साहेब को अर्पित की श्रद्धांजलि, वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर उठाए सवाल

मायावती ने बाबा साहेब को अर्पित की श्रद्धांजलि, वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर उठाए सवाल

14 April 2026 - 12:09 PM
Photo of मान सरकार द्वारा लाए गए बेअदबी विरोधी सख्त कानून के तहत उम्रकैद और 25 लाख रुपये का लगेगा जुर्माना: बैंस

मान सरकार द्वारा लाए गए बेअदबी विरोधी सख्त कानून के तहत उम्रकैद और 25 लाख रुपये का लगेगा जुर्माना: बैंस

14 April 2026 - 11:39 AM
Photo of गैंगस्टरों ते वार का 83वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 475 स्थानों पर छापेमारी, 223 गिरफ्तार

गैंगस्टरों ते वार का 83वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 475 स्थानों पर छापेमारी, 223 गिरफ्तार

14 April 2026 - 11:08 AM
Photo of बिहार में राजनीतिक हलचल तेज: नीतीश कुमार के इस्तीफे की अटकलें, नए मुख्यमंत्री पर सस्पेंस, कांग्रेस का केंद्र पर निशाना

बिहार में राजनीतिक हलचल तेज: नीतीश कुमार के इस्तीफे की अटकलें, नए मुख्यमंत्री पर सस्पेंस, कांग्रेस का केंद्र पर निशाना

14 April 2026 - 10:50 AM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 50 हजार रिश्वत लेते सीड सर्टिफिकेशन अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 50 हजार रिश्वत लेते सीड सर्टिफिकेशन अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा

14 April 2026 - 10:04 AM
Photo of राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल

14 April 2026 - 9:42 AM
Photo of नोएडा हिंसा का वीडियो सामने आते ही सख्ती, पुलिस ने दर्ज कीं 7 FIR

नोएडा हिंसा का वीडियो सामने आते ही सख्ती, पुलिस ने दर्ज कीं 7 FIR

14 April 2026 - 8:59 AM
Photo of पंजाब में बेअदबी पर सख्त कानून, उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान

पंजाब में बेअदबी पर सख्त कानून, उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान

14 April 2026 - 8:27 AM
Photo of नोएडा से फरीदाबाद तक फैला कर्मचारी आंदोलन: वेतन वृद्धि को लेकर उग्र प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और हड़ताल

नोएडा से फरीदाबाद तक फैला कर्मचारी आंदोलन: वेतन वृद्धि को लेकर उग्र प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और हड़ताल

13 April 2026 - 1:22 PM
Photo of बहरोड़ कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग: लपटों से घिरा पूरा परिसर, कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकले, लाखों का सामान जलकर खाक

बहरोड़ कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग: लपटों से घिरा पूरा परिसर, कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकले, लाखों का सामान जलकर खाक

13 April 2026 - 12:57 PM
Back to top button