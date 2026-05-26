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क्या कैब में AC चलाना जरूरी है? जानिए कानून और कंपनियों के नियम

Karan Panchal26 May 2026 - 3:56 PM
1 minute read
Cab Rules
क्या कैब में AC चलाना जरूरी है? जानिए कानून और कंपनियों के नियम

Cab Rules : कैब में AC चलाने को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर बहस देखने को मिलती है। कई बार यात्रियों और ड्राइवरों के बीच इस मुद्दे पर विवाद भी सामने आते हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या कैब ड्राइवर के लिए AC चलाना अनिवार्य है।

शामिल होता है AC का शुल्क

भारतीय कानून में अभी ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है जो ड्राइवर को हर स्थिति में AC चलाने के लिए बाध्य करता हो। मोटर व्हीकल एक्ट में AC को अनिवार्य सुविधा के रूप में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, जब यात्री AC कैटेगरी की कैब बुक करते हैं, तो किराए में पहले से ही इसका शुल्क शामिल होता है, इसलिए इस सुविधा की अपेक्षा की जाती है।

यात्री शिकायत कर सकता है दर्ज

कैब एग्रीगेटर कंपनियां जैसे Uber और Ola अपनी अधिकतर AC कैटेगरी की राइड्स में ठंडी हवा की सुविधा देना जरूरी मानती हैं। इन कंपनियों की नीतियों के अनुसार, यदि यात्री ने AC कैब बुक की है तो ड्राइवर को इसे चालू रखना चाहिए। नियमों का पालन न होने पर यात्री शिकायत भी दर्ज कर सकता है।

ड्राइवर की रेटिंग होती है प्रभावित

यदि किसी यात्री को AC सुविधा नहीं मिलती है, तो वह ऐप के “Help” या “Support” सेक्शन में जाकर शिकायत कर सकता है। लगातार शिकायत मिलने पर ड्राइवर की रेटिंग प्रभावित हो सकती है और आगे कार्रवाई भी संभव है।

पेट्रोल और CNG की बढ़ती कीमतें

वहीं दूसरी ओर, ड्राइवरों का कहना है कि AC चलाने से ईंधन की खपत बढ़ जाती है और उनकी कमाई पर असर पड़ता है। पेट्रोल और CNG की बढ़ती कीमतों, कंपनी कमीशन और मेंटेनेंस खर्च के कारण उनकी आय सीमित रहती है। ट्रैफिक और लंबी दूरी की राइड में AC का खर्च और भी बढ़ जाता है, जिससे कई बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।

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Karan Panchal26 May 2026 - 3:56 PM
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