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भीषण गर्मी से बचाव के आसान उपाय: धूप और लू से ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

Ajay Yadav26 April 2026 - 1:57 PM
1 minute read
Summer Heat Safety Tips :
भीषण गर्मी से बचाव के आसान उपाय: धूप और लू से ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

Summer Heat Safety Tips : देश के कई हिस्सों में इन दिनों तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है. दोपहर के समय हालात ऐसे हो जाते हैं कि बाहर निकलना भी चुनौतीपूर्ण महसूस होने लगता है. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को थोड़ी देर भी बाहर रहने पर थकान और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र हों या ऑफिस के लिए निकलने वाले कर्मचारी, सभी को इस भीषण गर्मी का असर झेलना पड़ रहा है. ऐसे में जरूरी है कि घर से बाहर निकलने से पहले कुछ सावधानियां अपनाई जाएं, ताकि गर्मी और लू से बचाव किया जा सके.

धूप से बचाव के लिए अपनाएं जरूरी उपाय

विशेषज्ञों के अनुसार, बाहर जाते समय पर्याप्त मात्रा में पानी साथ रखना बेहद जरूरी है. शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए समय-समय पर पानी पीते रहना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन और लू लगने का खतरा कम हो सके. जरूरत पड़ने पर ओआरएस या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक का उपयोग भी लाभदायक हो सकता है.

तेज धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करना एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है. यह सीधे सूर्य की किरणों से सुरक्षा देता है और गर्मी का असर कुछ हद तक कम करता है. वहीं लंबे समय तक बाहर रहने वाले लोगों, खासकर बच्चों के लिए कैप पहनना भी उपयोगी साबित हो सकता है.

सावधानी से ही मिलेगी गर्मी से राहत

दो पहिया वाहन चालकों को सलाह दी जा रही है कि वे धूप में निकलते समय सनग्लासेस का उपयोग जरूर करें, जिससे आंखों पर सीधी रोशनी का प्रभाव कम पड़े और राहत महसूस हो. पैदल चलने वाले लोग भी चश्मे का उपयोग करके तेज धूप से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं.

कुल मिलाकर, बदलते मौसम में थोड़ी सावधानी और तैयारी अपनाकर इस बढ़ती गर्मी के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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Ajay Yadav26 April 2026 - 1:57 PM
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