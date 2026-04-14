यूटिलिटी न्यूज

Zerodha Coin पर नया FD फीचर लॉन्च, अब एक क्लिक में फिक्स्ड डिपॉजिट में होगा निवेश

Shanti Kumari14 April 2026 - 1:08 PM
2 minutes read
Zerodha Coin FD

Zerodha Coin FD : अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए समय-समय पर निवेश करना जरूरी माना जाता है। इसी दिशा में अब निवेशकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को और आसान बनाने की कोशिश की गई है। Zerodha ने अपने Coin प्लेटफॉर्म में एक नया फीचर जोड़ा है, जिसकी मदद से यूजर्स अब सीधे डिजिटल तरीके से FD में निवेश कर सकते हैं।

बैंक जाने की जरूरत खत्म, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन

इस नए फीचर के जरिए अब निवेशकों को बैंक की लंबी कतारों में खड़े होने या बार-बार शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान बना दी गई है, जिससे कुछ ही क्लिक में FD में निवेश किया जा सकता है।

Zerodha Coin के जरिए यह सेवा Blostem के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य निवेशकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और विविध निवेश विकल्प देना है।

किन बैंकों से मिलेगा FD का विकल्प

फिलहाल इस फीचर में तीन स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल किए गए हैं:

  • Suryoday Small Finance Bank
  • Utkarsh Small Finance Bank
  • Unity Small Finance Bank

इन बैंकों में FD पर लगभग 8% तक सालाना ब्याज मिलने का विकल्प दिया जा रहा है। निवेशक 7 दिन से लेकर 60 महीने तक की अवधि चुन सकते हैं।

एक ही प्लेटफॉर्म पर कई निवेश विकल्प

Zerodha Coin पहले से ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और NPS जैसे निवेश विकल्प उपलब्ध कराता है। अब FD जुड़ने के बाद यह प्लेटफॉर्म इक्विटी, डेट और फिक्स्ड इनकम तीनों को एक ही जगह उपलब्ध करा रहा है।

इसी बदलाव के चलते Zerodha को अब सिर्फ एक डिस्काउंट ब्रोकर नहीं बल्कि एक “कम्प्लीट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म” के रूप में देखा जा रहा है।

FD निवेश का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

नए FD फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

  • Coin App खोलकर “Fixed Income/FD” सेक्शन चुनना
  • बैंक और टेन्योर का चयन करना
  • PAN और Aadhaar से eKYC पूरा करना
  • वीडियो KYC के जरिए वेरिफिकेशन
  • UPI या नेट बैंकिंग से पेमेंट करना
  • FD सर्टिफिकेट और रसीद ऐप में प्राप्त करना

सुरक्षा और बीमा कवर का फायदा

इस प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए FD निवेश पर DICGC (RBI से जुड़ी संस्था) की तरफ से ₹5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक आमतौर पर बड़े बैंकों की तुलना में 1-2% ज्यादा ब्याज भी देते हैं। इसके अलावा मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने की सुविधा भी मौजूद है, हालांकि इस पर मामूली पेनल्टी लग सकती है।

ये भी पढ़ें – पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्य, जो आज लोग जानने के लिए रहते हैं उत्सुक

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari14 April 2026 - 1:08 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of आज 14.2 किलो घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत कितनी है? जानें कमर्शियल गैस के ताज़ा भाव

आज 14.2 किलो घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत कितनी है? जानें कमर्शियल गैस के ताज़ा भाव

12 April 2026 - 1:54 PM
Photo of WhatsApp एन्क्रिप्शन नीति पर विवाद, Telegram CEO ने बताया ‘फ्रॉड’, प्राइवेट मैसेज पर बड़े सवाल

WhatsApp एन्क्रिप्शन नीति पर विवाद, Telegram CEO ने बताया ‘फ्रॉड’, प्राइवेट मैसेज पर बड़े सवाल

10 April 2026 - 4:50 PM
Photo of ट्रेन में आपकी सीट पर कोई दूसरा बैठा है? तो रेलवे के इन नियमों से मिलेगी तुरंत राहत

ट्रेन में आपकी सीट पर कोई दूसरा बैठा है? तो रेलवे के इन नियमों से मिलेगी तुरंत राहत

10 April 2026 - 3:43 PM
Photo of CA एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव, तैयारी में रहें चौकस, अब साल में दे पाएंगे सिर्फ…

CA एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव, तैयारी में रहें चौकस, अब साल में दे पाएंगे सिर्फ…

9 April 2026 - 3:50 PM
Photo of अहमदाबाद–मुंबई वंदे भारत ट्रेन के खाने में कीड़े मिलने से हड़कंप, IRCTC ने लिया कड़ा एक्शन

अहमदाबाद–मुंबई वंदे भारत ट्रेन के खाने में कीड़े मिलने से हड़कंप, IRCTC ने लिया कड़ा एक्शन

8 April 2026 - 5:29 PM
Photo of ITR Refund : करोड़ों करदाताओं का रिफंड अटका, जानिए छोटी सी गलती जो करोड़ों लोगों कर रही परेशान

ITR Refund : करोड़ों करदाताओं का रिफंड अटका, जानिए छोटी सी गलती जो करोड़ों लोगों कर रही परेशान

8 April 2026 - 3:23 PM
Photo of जब तक ‘आप’ सरकार सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती रहेगी: CM मान

जब तक ‘आप’ सरकार सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती रहेगी: CM मान

7 April 2026 - 3:45 PM
Photo of LPG की किल्लत के बीच 5kg सिलेंडर की डबल सप्लाई, जानें कैसे मिलेगा

LPG की किल्लत के बीच 5kg सिलेंडर की डबल सप्लाई, जानें कैसे मिलेगा

7 April 2026 - 2:27 PM
Photo of Artemis II मिशन में NASA ने अंतरिक्ष में भेजा iPhone 17 Pro Max, जानें इसका असली काम

Artemis II मिशन में NASA ने अंतरिक्ष में भेजा iPhone 17 Pro Max, जानें इसका असली काम

6 April 2026 - 2:28 PM
Photo of हाईवे पर अब सिर्फ डिजिटल टोल: बिना FASTag वाहन नहीं गुजर पाएगा, जानिए नए नियम और जुर्माने

हाईवे पर अब सिर्फ डिजिटल टोल: बिना FASTag वाहन नहीं गुजर पाएगा, जानिए नए नियम और जुर्माने

5 April 2026 - 11:21 AM
Back to top button