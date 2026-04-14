Zerodha Coin FD : अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए समय-समय पर निवेश करना जरूरी माना जाता है। इसी दिशा में अब निवेशकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को और आसान बनाने की कोशिश की गई है। Zerodha ने अपने Coin प्लेटफॉर्म में एक नया फीचर जोड़ा है, जिसकी मदद से यूजर्स अब सीधे डिजिटल तरीके से FD में निवेश कर सकते हैं।

बैंक जाने की जरूरत खत्म, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन

इस नए फीचर के जरिए अब निवेशकों को बैंक की लंबी कतारों में खड़े होने या बार-बार शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान बना दी गई है, जिससे कुछ ही क्लिक में FD में निवेश किया जा सकता है।

Zerodha Coin के जरिए यह सेवा Blostem के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य निवेशकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और विविध निवेश विकल्प देना है।

किन बैंकों से मिलेगा FD का विकल्प

फिलहाल इस फीचर में तीन स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल किए गए हैं:

Suryoday Small Finance Bank

Utkarsh Small Finance Bank

Unity Small Finance Bank

इन बैंकों में FD पर लगभग 8% तक सालाना ब्याज मिलने का विकल्प दिया जा रहा है। निवेशक 7 दिन से लेकर 60 महीने तक की अवधि चुन सकते हैं।

एक ही प्लेटफॉर्म पर कई निवेश विकल्प

Zerodha Coin पहले से ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और NPS जैसे निवेश विकल्प उपलब्ध कराता है। अब FD जुड़ने के बाद यह प्लेटफॉर्म इक्विटी, डेट और फिक्स्ड इनकम तीनों को एक ही जगह उपलब्ध करा रहा है।

इसी बदलाव के चलते Zerodha को अब सिर्फ एक डिस्काउंट ब्रोकर नहीं बल्कि एक “कम्प्लीट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म” के रूप में देखा जा रहा है।

FD निवेश का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

नए FD फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

Coin App खोलकर “Fixed Income/FD” सेक्शन चुनना

बैंक और टेन्योर का चयन करना

PAN और Aadhaar से eKYC पूरा करना

वीडियो KYC के जरिए वेरिफिकेशन

UPI या नेट बैंकिंग से पेमेंट करना

FD सर्टिफिकेट और रसीद ऐप में प्राप्त करना

सुरक्षा और बीमा कवर का फायदा

इस प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए FD निवेश पर DICGC (RBI से जुड़ी संस्था) की तरफ से ₹5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक आमतौर पर बड़े बैंकों की तुलना में 1-2% ज्यादा ब्याज भी देते हैं। इसके अलावा मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने की सुविधा भी मौजूद है, हालांकि इस पर मामूली पेनल्टी लग सकती है।

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