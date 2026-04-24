Delhi NCRराजनीतिराष्ट्रीय

AAP पार्टी में बड़ी टूट, राघव चड्ढा जल्द भाजपा ज्वाइन करेंगे, दो तिहाई सांसदों के साथ BJP में करेंगे विलय

Karan Panchal24 April 2026 - 5:36 PM
1 minute read
Raghav Chadha Join BJP
AAP पार्टी में बड़ी टूट, राघव चड्ढा जल्द भाजपा ज्वाइन करेंगे, दो तिहाई सांसदों के साथ BJP में करेंगे विलय

Raghav Chadha Join BJP : आम आदमी पार्टी (AAP) के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। इस मामले पर पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया।

उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता जैसे सांसद अब उनके साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह राजनीतिक बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दो-तिहाई सांसदों का समर्थन

प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। अशोक मित्तल, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, उनके घर पर कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी भी की थी। राघव चड्ढा ने दावा किया कि दो-तिहाई सांसदों का समर्थन उनके साथ है, इसलिए दलबदल कानून लागू होने की स्थिति नहीं बनती।

सीएम मान ने दी प्रतिक्रिया

उन्होंने यह भी कहा कि वह लंबे समय से खुद को गलत राजनीतिक माहौल में सही व्यक्ति महसूस कर रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया। वहीं, इस पूरे घटनाक्रम पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है, जहां लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए आते हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

संघीय ढांचे को कमजोर करने के आरोप

इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और दिल्ली से जुड़े पुराने विधेयकों को लेकर भी अपनी नाराजगी दोहराई थी, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघीय ढांचे को कमजोर करने के आरोप लगाए थे।

ये भी पढ़ें- Sachin Tendulkar Birthday : सचिन तेंदुलकर के 7 ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal24 April 2026 - 5:36 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ट्रंप के Hell-Holes वाले बयान पर ईरान का तंज, कहा- कभी भारत आकर देखो ”फिर बोलना”

ट्रंप के Hell-Holes वाले बयान पर ईरान का तंज, कहा- कभी भारत आकर देखो ”फिर बोलना”

24 April 2026 - 2:05 PM
Photo of दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी जारी, तापमान 42 डिग्री के पार, लू का अलर्ट

दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी जारी, तापमान 42 डिग्री के पार, लू का अलर्ट

24 April 2026 - 8:34 AM
Photo of पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, पहले फेज में 90% मतदान, डिटेल में पढ़ें

पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, पहले फेज में 90% मतदान, डिटेल में पढ़ें

23 April 2026 - 6:32 PM
Photo of पहले अंडा आया या मुर्गी? वैज्ञानिकों को मिला सही जवाब, आप भी जानें

पहले अंडा आया या मुर्गी? वैज्ञानिकों को मिला सही जवाब, आप भी जानें

23 April 2026 - 11:23 AM
Photo of दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच स्कूलों के लिए सरकार का फैसला, नई गाइडलाइंस जारी

दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच स्कूलों के लिए सरकार का फैसला, नई गाइडलाइंस जारी

22 April 2026 - 3:57 PM
Photo of लश्कर-ए-तैयबा के मास्टरमाइंड समेत 7 को सजा, जेल में कट्टरपंथी नेटवर्क मामले में NIA का बड़ा एक्शन

लश्कर-ए-तैयबा के मास्टरमाइंड समेत 7 को सजा, जेल में कट्टरपंथी नेटवर्क मामले में NIA का बड़ा एक्शन

22 April 2026 - 3:25 PM
Photo of दिल्ली के अमर कॉलोनी में आईआरएस अधिकारी की बेटी की नृशंस हत्या, नौकर पर शक

दिल्ली के अमर कॉलोनी में आईआरएस अधिकारी की बेटी की नृशंस हत्या, नौकर पर शक

22 April 2026 - 3:14 PM
Photo of पहलगाम हमले की बरसी पर पीएम मोदी का संदेश: “भारत आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा”

पहलगाम हमले की बरसी पर पीएम मोदी का संदेश: “भारत आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा”

22 April 2026 - 10:08 AM
Photo of दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का कहर, दिन में लू और रात में उमस से जनजीवन प्रभावित

दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का कहर, दिन में लू और रात में उमस से जनजीवन प्रभावित

22 April 2026 - 7:43 AM
Photo of तेज प्रताप के बयान पर भड़की कांग्रेस, उदित राज ने उन्हें कहा “अपरिपक्व और अस्थिर नेता”

तेज प्रताप के बयान पर भड़की कांग्रेस, उदित राज ने उन्हें कहा “अपरिपक्व और अस्थिर नेता”

21 April 2026 - 2:25 PM
Back to top button