यूटिलिटी न्यूज

LPG के बाद अब बिजली बिल होगा मंहगा, जानिए प्रति यूनिट कितनी बढ़ी दरें

Karan Panchal18 April 2026 - 5:37 PM
1 minute read
Power Tarrif Hike
LPG के बाद अब बिजली बिल होगा मंहगा, जानिए प्रति यूनिट कितनी बढ़ी दरें

Power Tarrif Hike : यूएस-ईरान तनाव के चलते पहले से ही तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव से लोग परेशान थे, हालांकि अब इसमें कुछ राहत देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच आम जनता के लिए एक और महंगाई का झटका सामने आया है। 1 मई से बेंगलुरु में बिजली के बिल में बढ़ोतरी लागू होने जा रही है।

बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM) ने बिजली दरों में संशोधन करते हुए प्रति यूनिट 56 पैसे अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। यह बदलाव कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (KERC) की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। इसका उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना बताया जा रहा है।

राजस्व घाटे कि की जाएगी भरपाई

यह नई दरें ‘ट्रू-अप’ प्रक्रिया के तहत लागू की गई हैं, जिसके माध्यम से वित्त वर्ष 2024-25 में हुए लगभग 2,068 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे की भरपाई की जाएगी। यह अतिरिक्त शुल्क 2024-27 के दौरान मासिक किस्तों में वसूला जाएगा और मई 2026 से इसकी शुरुआत होगी।

बिजली खपत के आधार पर वसूली

नियमों के अनुसार, BESCOM हर उपभोक्ता की वास्तविक बिजली खपत के आधार पर वसूली करेगा, और यह प्रक्रिया अप्रैल 2027 तक चलेगी। पहली मीटर रीडिंग से यह नया शुल्क बिजली बिल में शामिल होना शुरू हो जाएगा।

घरेलू बजट पर पर पड़ेगा असर

इस फैसले को लेकर आम लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले से ही बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल में यह बढ़ोतरी घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है, खासकर मध्यम वर्ग के परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

ये भी पढ़ें- अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ का शानदार कलेक्शन, दूसरे दिन भी जारी रफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal18 April 2026 - 5:37 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of RailOne App पर टिकट बुकिंग में बड़ा फायदा, अनारक्षित टिकट पर डिस्काउंट शुरू

RailOne App पर टिकट बुकिंग में बड़ा फायदा, अनारक्षित टिकट पर डिस्काउंट शुरू

15 April 2026 - 3:12 PM
Photo of Zerodha Coin पर नया FD फीचर लॉन्च, अब एक क्लिक में फिक्स्ड डिपॉजिट में होगा निवेश

Zerodha Coin पर नया FD फीचर लॉन्च, अब एक क्लिक में फिक्स्ड डिपॉजिट में होगा निवेश

14 April 2026 - 1:08 PM
Photo of आज 14.2 किलो घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत कितनी है? जानें कमर्शियल गैस के ताज़ा भाव

आज 14.2 किलो घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत कितनी है? जानें कमर्शियल गैस के ताज़ा भाव

12 April 2026 - 1:54 PM
Photo of WhatsApp एन्क्रिप्शन नीति पर विवाद, Telegram CEO ने बताया ‘फ्रॉड’, प्राइवेट मैसेज पर बड़े सवाल

WhatsApp एन्क्रिप्शन नीति पर विवाद, Telegram CEO ने बताया ‘फ्रॉड’, प्राइवेट मैसेज पर बड़े सवाल

10 April 2026 - 4:50 PM
Photo of ट्रेन में आपकी सीट पर कोई दूसरा बैठा है? तो रेलवे के इन नियमों से मिलेगी तुरंत राहत

ट्रेन में आपकी सीट पर कोई दूसरा बैठा है? तो रेलवे के इन नियमों से मिलेगी तुरंत राहत

10 April 2026 - 3:43 PM
Photo of CA एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव, तैयारी में रहें चौकस, अब साल में दे पाएंगे सिर्फ…

CA एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव, तैयारी में रहें चौकस, अब साल में दे पाएंगे सिर्फ…

9 April 2026 - 3:50 PM
Photo of अहमदाबाद–मुंबई वंदे भारत ट्रेन के खाने में कीड़े मिलने से हड़कंप, IRCTC ने लिया कड़ा एक्शन

अहमदाबाद–मुंबई वंदे भारत ट्रेन के खाने में कीड़े मिलने से हड़कंप, IRCTC ने लिया कड़ा एक्शन

8 April 2026 - 5:29 PM
Photo of ITR Refund : करोड़ों करदाताओं का रिफंड अटका, जानिए छोटी सी गलती जो करोड़ों लोगों कर रही परेशान

ITR Refund : करोड़ों करदाताओं का रिफंड अटका, जानिए छोटी सी गलती जो करोड़ों लोगों कर रही परेशान

8 April 2026 - 3:23 PM
Photo of जब तक ‘आप’ सरकार सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती रहेगी: CM मान

जब तक ‘आप’ सरकार सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती रहेगी: CM मान

7 April 2026 - 3:45 PM
Photo of LPG की किल्लत के बीच 5kg सिलेंडर की डबल सप्लाई, जानें कैसे मिलेगा

LPG की किल्लत के बीच 5kg सिलेंडर की डबल सप्लाई, जानें कैसे मिलेगा

7 April 2026 - 2:27 PM
Back to top button