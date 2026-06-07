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एमके स्टालिन का बड़ा बयान: अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, TVK सरकार को हटाने का ऐलान

Ajay Yadav7 June 2026 - 12:22 PM
2 minutes read
Tamil Nadu Politics :
एमके स्टालिन का बड़ा बयान: अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, TVK सरकार को हटाने का ऐलान

Tamil Nadu Politics : तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है. डीएमके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सत्तारूढ़ टीवीके सरकार को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया है कि यह सरकार उन राजनीतिक दलों के समर्थन पर टिकी है, जो पहले डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं.

एक कार्यक्रम के दौरान, जहां कई एआईएडीएमके नेताओं ने डीएमके में शामिल होने की घोषणा की, स्टालिन ने कहा कि मौजूदा सरकार उन्हीं दलों के सहारे चल रही है, जिन्होंने पहले डीएमके गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर सीटें हासिल की थीं.

सहयोगी दलों का रुझान और स्थिरता का दावा

स्टालिन ने दावा किया कि उन सहयोगी दलों के नेताओं ने कई बार उनसे यह कहा था कि उनका रुझान डीएमके की ओर था और वे राजनीतिक रूप से पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते थे, उन्होंने यह भी कहा कि उस समय उन्होंने राज्य में किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता या संवैधानिक संकट से बचने के लिए स्थिति को आगे नहीं बढ़ाया था.

स्थिरता के कारण पहले सख्त कदम नहीं उठाए

डीएमके प्रमुख ने कहा कि उन्होंने पहले इसलिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया क्योंकि वे तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना चाहते थे और किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन या अन्य अस्थिर हालात नहीं चाहते थे. हालांकि, अब उन्होंने संकेत दिया कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए.

स्टालिन ने विश्वास जताया कि डीएमके आने वाले समय में राज्य की सत्ता में मजबूत वापसी करेगी.

किसी को बहुमत नहीं मिला

विधानसभा चुनाव परिणामों के अनुसार, इस बार तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसने 108 सीटें हासिल की थीं. डीएमके गठबंधन को 73 सीटें मिलीं, जिसमें डीएमके को 59, कांग्रेस को 5, सीपीआई और सीपीएम को 2-2, वीसीके और आईयूएमएल को 2-2 तथा डीएमडीके को 1 सीट मिली. वहीं एआईएडीएमके गठबंधन को 53 सीटें प्राप्त हुईं, जिसमें एआईएडीएमके को 47, पीएमके को 4 और बीजेपी व एएमएमके को 1-1 सीट मिली थी.

हालांकि किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटें नहीं मिल पाईं. इसके बाद अन्य दलों के समर्थन से टीवीके की सरकार बनी और थलापति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

ये भी पढ़ें- ‘पेड्डी’ में जाह्नवी का लुक बना बहस का मुद्दा, कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल

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Ajay Yadav7 June 2026 - 12:22 PM
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