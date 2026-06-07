Wrong Number Love Story : बिहार के जमुई जिले में एक 19 वर्षीय युवक और 40 वर्षीय महिला के बीच रिश्ते को लेकर चर्चा का मामला सामने आया है. दोनों ने कोलकाता में शादी करने के बाद गांव लौटकर साथ रहने की बात कही है, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, मामला खैरा थाना क्षेत्र के खडूई बरियारपुर गांव का है. युवक और महिला के बीच संपर्क की शुरुआत कथित तौर पर एक रॉन्ग नंबर कॉल से हुई थी. धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया. इसके बाद दोनों ने परिवार की अनुमति के बिना घर छोड़ दिया और कोलकाता पहुंचकर शादी कर ली.

रॉन्ग नंबर से सावधान रहे ..रॉग नंबर की वजह से आप कहां से कहा पहुंच जाएगे ये आप खुद नही सोच सकते .. बिहार के जमुई में रॉन्ग नंबर से शुरू हुई बातचीत प्यार में बदल गई। 19 वर्षीय महावीर ठाकुर ने 45 वर्षीय, पांच बच्चों की मां सीमा परवीन से शादी रचा ली। pic.twitter.com/Qnmbn1KgKo — Krishnadev Yadav (@krishna_news) June 7, 2026

पहले से शादीशुदा और पांच बच्चों की मां

बताया जा रहा है कि महिला पूर्णिया जिले की रहने वाली है और पहले से शादीशुदा है तथा उसके पांच बच्चे हैं. वहीं युवक जमुई का निवासी है. दोनों ने शादी के बाद एक वीडियो भी जारी किया और साथ रहने की बात कही.

मामले में यह भी जानकारी सामने आई है कि महिला की पहले की शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी. बाद में वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करने की बात भी उसने कही है. इसी दौरान दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और रिश्ते ने नया मोड़ ले लिया.

युवक ने साथ रहने की जताई इच्छा

वहीं, युवक का कहना है कि दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत करीब दो साल पहले हुई थी और समय के साथ यह रिश्ता मजबूत होता गया. उसने कहा कि वह महिला के साथ ही जीवन बिताना चाहता है.

वहीं महिला ने भी अपने बयान में कहा कि वह अब उसी के साथ रहना चाहती है और पहले के रिश्ते से आगे बढ़ चुकी है.

पूछताछ में दोनों ने साथ रहने की इच्छा जताई

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला स्थानीय थाने तक पहुंचा. पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उन्होंने एक साथ रहने की इच्छा जताई. पुलिस के अनुसार, दोनों बालिग हैं, इसलिए पूछताछ के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया.

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