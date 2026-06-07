Biharराज्य

रॉन्ग नंबर से शुरू हुआ प्यार: पति और 5 बच्चों को छोड़कर 21 साल छोटे युवक से शादी, महिला फरार

Ajay Yadav7 June 2026 - 12:44 PM
2 minutes read
Wrong Number Love Story :
रॉन्ग नंबर से शुरू हुआ प्यार: पति और 5 बच्चों को छोड़कर 21 साल छोटे युवक से शादी, महिला फरार

Wrong Number Love Story : बिहार के जमुई जिले में एक 19 वर्षीय युवक और 40 वर्षीय महिला के बीच रिश्ते को लेकर चर्चा का मामला सामने आया है. दोनों ने कोलकाता में शादी करने के बाद गांव लौटकर साथ रहने की बात कही है, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, मामला खैरा थाना क्षेत्र के खडूई बरियारपुर गांव का है. युवक और महिला के बीच संपर्क की शुरुआत कथित तौर पर एक रॉन्ग नंबर कॉल से हुई थी. धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया. इसके बाद दोनों ने परिवार की अनुमति के बिना घर छोड़ दिया और कोलकाता पहुंचकर शादी कर ली.

पहले से शादीशुदा और पांच बच्चों की मां

बताया जा रहा है कि महिला पूर्णिया जिले की रहने वाली है और पहले से शादीशुदा है तथा उसके पांच बच्चे हैं. वहीं युवक जमुई का निवासी है. दोनों ने शादी के बाद एक वीडियो भी जारी किया और साथ रहने की बात कही.

मामले में यह भी जानकारी सामने आई है कि महिला की पहले की शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी. बाद में वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करने की बात भी उसने कही है. इसी दौरान दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और रिश्ते ने नया मोड़ ले लिया.

युवक ने साथ रहने की जताई इच्छा

वहीं, युवक का कहना है कि दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत करीब दो साल पहले हुई थी और समय के साथ यह रिश्ता मजबूत होता गया. उसने कहा कि वह महिला के साथ ही जीवन बिताना चाहता है.

वहीं महिला ने भी अपने बयान में कहा कि वह अब उसी के साथ रहना चाहती है और पहले के रिश्ते से आगे बढ़ चुकी है.

पूछताछ में दोनों ने साथ रहने की इच्छा जताई

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला स्थानीय थाने तक पहुंचा. पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उन्होंने एक साथ रहने की इच्छा जताई. पुलिस के अनुसार, दोनों बालिग हैं, इसलिए पूछताछ के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया.

ये भी पढ़ें- ‘पेड्डी’ में जाह्नवी का लुक बना बहस का मुद्दा, कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav7 June 2026 - 12:44 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिग्विजय सिंह ने तीन-भाषा नीति पर पीएम को लिखा पत्र, सत्र के बीच लागू करने पर जताई चिंता

दिग्विजय सिंह ने तीन-भाषा नीति पर पीएम को लिखा पत्र, सत्र के बीच लागू करने पर जताई चिंता

7 June 2026 - 11:53 AM
Photo of पंजाब में मजदूर कल्याण अभियान शुरू, 10 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त पंजीकरण का लाभ

पंजाब में मजदूर कल्याण अभियान शुरू, 10 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त पंजीकरण का लाभ

7 June 2026 - 9:42 AM
Photo of घरेलू LPG सिलेंडर हुआ महंगा, अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में साधा निशाना

घरेलू LPG सिलेंडर हुआ महंगा, अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में साधा निशाना

7 June 2026 - 9:09 AM
Photo of लालू-राबड़ी की सुरक्षा बदलाव के बाद तेजस्वी ने लौटाई सुरक्षा, बिहार में सियासी घमासान तेज

लालू-राबड़ी की सुरक्षा बदलाव के बाद तेजस्वी ने लौटाई सुरक्षा, बिहार में सियासी घमासान तेज

6 June 2026 - 3:15 PM
Photo of गोलीकांड मामले में पटना सिविल कोर्ट में खान सर ने किया आत्मसमर्पण

गोलीकांड मामले में पटना सिविल कोर्ट में खान सर ने किया आत्मसमर्पण

6 June 2026 - 1:26 PM
Photo of मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना बनी सहारा, 3,019 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना बनी सहारा, 3,019 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज

6 June 2026 - 10:42 AM
Photo of मॉनसून से पहले सड़क निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश, मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने की प्रगति समीक्षा

मॉनसून से पहले सड़क निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश, मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने की प्रगति समीक्षा

6 June 2026 - 10:19 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 136वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 548 स्थानों पर छापेमारी, 295 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 136वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 548 स्थानों पर छापेमारी, 295 गिरफ्तार

6 June 2026 - 9:54 AM
Photo of लखनऊ एयरपोर्ट पर 10.39 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद, बैंकॉक से आया यात्री गिरफ्तार

लखनऊ एयरपोर्ट पर 10.39 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद, बैंकॉक से आया यात्री गिरफ्तार

6 June 2026 - 8:17 AM
Photo of खान सर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

खान सर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

5 June 2026 - 4:44 PM
Back to top button