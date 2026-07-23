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‘गैंगस्टरां ते वार’ का 183वां दिन, पंजाब पुलिस ने 718 स्थानों पर की छापेमारी, 446 गिरफ्तार

Ajay Yadav23 July 2026 - 9:32 AM
1 minute read
Punjab News :
'गैंगस्टरां ते वार' का 183वां दिन, पंजाब पुलिस ने 718 स्थानों पर की छापेमारी, 446 गिरफ्तार

Punjab News : प्रदेश में चल रहे अभियान ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ के 183वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने गए और मैप किए गए 718 ठिकानों पर छापेमारी की.

उल्लेखनीय है कि ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ – पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग, जो 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं.

कुल गिरफ्तारियां 51,702 तक पहुंचीं

183वें दिन, पुलिस टीमों ने पाँच हथियारों सहित 446 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियाँ 51,702 हो गईं. इसके अलावा 267 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है. पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 11 फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है.

लोक एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकती है तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकती है.

111 नशा तस्करों को किया गया गिरफ्तार

इस दौरान, पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपने अभियान ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ को 508वें दिन भी जारी रखते हुए 111 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 1.1 किलो हेरोइन, 500 ग्राम अफीम, 299 नशीली गोलियाँ और 4600 रुपये ड्रग मनी बरामद की गई. इसके साथ ही केवल 508 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 74,372 हो गई है. नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने पाँच व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार कराने के लिए राजी किया है.

ये भी पढ़ें- पटना में बीजेपी-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, प्रदर्शन के दौरान चले लाठी-डंडे और पत्थर, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा

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Ajay Yadav23 July 2026 - 9:32 AM
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