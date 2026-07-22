Punjab

विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, सीनियर असिस्टेंट 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

Karan Panchal22 July 2026 - 7:37 PM
1 minute read
Punjab Vigilance Bureau
विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, सीनियर असिस्टेंट 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

Punjab Vigilance Bureau : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (VB) ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत, जालंधर के आबकारी विभाग में तैनात सीनियर असिस्टेंट सतनाम सिंह को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है।

राज्य के VB के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि जालंधर ज़िले की फिल्लौर तहसील के नागरा गांव के एक निवासी की शिकायत के आधार पर उक्त आरोपी को गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता एक रेस्टोरेंट चलाता है और उसने अपने रेस्टोरेंट के लिए L-5B (ड्राफ्ट बीयर/वाइन की खुदरा बिक्री) लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था।

लाइसेंस जारी करने से जुड़ा था काम

उन्होंने बताया कि आवेदन पर कार्रवाई के बाद, जालंधर ज़ोन के कलेक्टर-सह-डिप्टी कमिश्नर (आबकारी) ने संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावित लाइसेंस के लिए ज़रूरी रिपोर्ट और ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) हासिल करने के निर्देश दिए। इस प्रक्रिया के दौरान, आरोपी सीनियर असिस्टेंट पर आरोप है कि उसने L-5B (ड्राफ्ट बीयर/वाइन की खुदरा बिक्री) लाइसेंस जारी करने से जुड़े काम के लिए एक शिकायतकर्ता से ₹5,000 की रिश्वत मांगी और ली। शिकायतकर्ता ने रिश्वत की मांग से जुड़ी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया।

रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार

अवैध रिश्वत देने से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने VB रेंज जालंधर से संपर्क किया। उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, VB टीम ने जाल बिछाया और आरोपी सीनियर असिस्टेंट को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से रिश्वत के नोट बरामद किए गए।

मामले में आगामी जांच जारी

इस मामले में, जालंधर के VB पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच चल रही है।

ये भी पढ़ें- CJP प्रदर्शन का 33वां दिन, सोनम वांगचुक ने सरकार को लिखी चिट्ठी, बच्चों पर कार्रवाई नहीं करने की मांग, वांगचुक अनशन तोड़ने को तैयार

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Karan Panchal22 July 2026 - 7:37 PM
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