Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के मद्देनजर चल रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता दर्ज करते हुए मोगा पुलिस ने पुलिस थाना सदर मोगा पर हुए कम तीव्रता वाले ग्रेनेड हमले को अंजाम देने वाले तीन मुख्य आरोपियों सहित 17 मुलजिमों को गिरफ्तार कर संभावित आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया है. यह जानकारी पुलिस डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी.

पुलिस ने एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आई.ई.डी.) के साथ-साथ विस्फोटक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल सहित मैगजीन भी बरामद किया है. इसके अलावा ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (पीबी-03-एएच-3088) को भी जब्त किया गया है.

तीन मुख्य आरोपियों की हुई पहचान

जानकारी के अनुसार 8 जुलाई, 2026 को सुबह 3.15 बजे के करीब कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस थाना सदर, मोगा की इमारत पर एक कम तीव्रता वाला ग्रेनेड फेंका गया था.

उन्होंने बताया कि ग्रेनेड हमले को अंजाम देने वाले तीन मुख्य आरोपियों की पहचान गगन उर्फ काली निवासी ढेरू, फिरोजपुर राजेश उर्फ खन्ना निवासी लाल कुड़ती कैंट फिरोजपुर और शुभम उर्फ भिंडर निवासी कोतवाल, फिरोजपुर के रूप में हुई है.

कार्यकर्ताओं को शरण देने के आरोप

गिरफ्तार किए गए बाकी मुलजिम जो लॉजिस्टिक्स, नेटवर्क विस्तार और कार्यकर्ताओं को शरण देने में सहायता करते थे की पहचान लाजर उर्फ अमन और उसकी पत्नी परवीन कौर दोनों निवासी सिया पाड़ी, फिरोजपुर; स्वर्ण और गोबिंद निवासी कोतवाल, फिरोजपुर; सागर और जॉन दोनों निवासी लाल कुड़ती कैंट, फिरोजपुर रूथ, राज और सरबजीत कौर निवासी तलवंडी नेपाला, फिरोजपुर गुरप्रीत सिंह, राहुल और करनदीप सिंह निवासी अजीतवाल, मोगा लवप्रीत निवासी ढेरू, फिरोजपुर और सुखविंदर कौर निवासी शेरखां, फिरोजपुर के रूप में हुई है.

रेलगाड़ी में आईईडी लगाने की थी योजना

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इकबाल सिंह उर्फ रवि धालीवाल, जो इस समय यूके में रहता है और कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, इस साजिश का मुख्य साजिशकर्ता है, उन्होंने कहा कि उसके निर्देशों पर, मुलजिमों ने पुलिस थाना सदर मोगा पर ग्रेनेड हमला किया और अब फिरोजपुर से जम्मू जाने वाली रेलगाड़ी में आई.ई.डी. लगाने की योजना बना रहे थे.

ग्रेनेड हमले के तीनों मुलजिम गिरफ्तार

डीजीपी ने कहा कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इसमें शामिल सभी गुर्गों की पहचान करने के लिए आगे की जांच की जा रही है. इस संबंध में अधिक विवरण साझा करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी) फरीदकोट रेंज नीलांबरी जगदले ने बताया कि वारदात के बाद, अपराधियों का पता लगाने के लिए कई पुलिस टीमें तैनात की गई थीं.

उन्होंने कहा कि तकनीकी और मानवीय-खुफिया जानकारी से यह बात सामने आई कि गगन उर्फ काली ने राजेश उर्फ खन्ना और शुभम भिंडर के साथ मिलकर पुलिस थाना सदर मोगा पर ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया था, उन्होंने कहा कि आगे की जांच के दौरान, इन तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उनके साथियों लाजर उर्फ अमन और उसकी पत्नी परवीन कौर की गिरफ्तारी भी संभव हुई. उल्लेखनीय है कि लाजर और उसकी पत्नी यूके-स्थित इकबाल उर्फ रवि धालीवाल के सीधे संपर्क में थे और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अन्य कार्यकर्ताओं का प्रबंध करने में उसकी मदद कर रहे थे.

एफआईआर नंबर 126 के तहत मामला दर्ज

सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट (एसएसपी) मोगा सरताज सिंह चाहल ने कहा कि आरोपी लाजर से आगे पूछताछ करने पर बाकी 12 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, जो मॉड्यूल के सदस्यों को लॉजिस्टिक सहायता और शरण देते थे, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों और बरामदगी की संभावना है.

इस संबंध में एफआईआर नंबर 126 दिनांक 08.07.2026 को बीएनएस की संबंधित धाराओं, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3 और 6 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकथाम अधिनियम की धारा 4 के तहत पुलिस थाना सदर, मोगा में मामला दर्ज किया गया था, जबकि बीएनएस की धाराएं 109, 111 और 113, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराएं 4 और 5 और अवैध गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं 16, 17, 18, 20, 38 और 39 भी लगाई गई हैं.

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