Punjabखेत-खलिहानराज्य

अब बागबानी क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार, मोहिंदर भगत ने दिए बड़े पैमाने पर फलदार पौधे तैयार करने के निर्देश

Shanti Kumari8 April 2026 - 10:35 AM
1 minute read
Mohinder Bhagat

Punjab News : पंजाब के बागबानी मंत्री मोहिंदर भगत ने मंगलवार को बागबानी विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए बागबानी क्षेत्र को नई रफ्तार देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से अधिकारियों को निर्देश दिए कि फलदार पौधे बड़े पैमाने पर तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि फलों के लिए मार्केट की मांग और किसानों की सुविधा के अनुसार ही फलदार पौधों की पौध तैयार की जाए।

इस बैठक के दौरान बागबानी विभाग के सचिव अरशदीप सिंह थिंद और डायरेक्टर मनीष कुमार ने विभाग के विभिन्न प्रोजेक्टों की प्रगति के बारे में मंत्री को जानकारी दी। इस मौके पर विभाग में नई भर्ती और अधिकारियों की प्रमोशन संबंधी भी विशेष चर्चा की गई।

जिका सहयोग से बागबानी प्रोजेक्टों को बढ़ावा

इस अवसर पर बागबानी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में बागबानी क्षेत्र को प्रफुल्लित करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जिका) के सहयोग से लगभग 1300 करोड़ रुपये के मंजूर प्रोजेक्टों की लगातार पैरवी की जाए। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों का मकसद पंजाब में मौसम परिवर्तन के अनुकूल और उच्च मूल्य वाली बागबानी फसलों को प्रोत्साहित करना है।

इस मौके पर मंत्री भगत ने अधिकारियों को हिदायत दी कि बागबानी विभाग के अधीन प्रगति अधीन सभी प्रोजेक्टों को निर्धारित समय में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्थानीय पंचायतों और किसानों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखें और किसानों को सरकारी निर्देशों के अनुसार हर संभव सहायता करें। अधिकारियों ने मंत्री को हर काम समय पर पूरा करने का भरोसा दिया।

ये भी पढ़ें – विजिलेंस ब्यूरो ने 20,000 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में कंडक्टर को किया गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari8 April 2026 - 10:35 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पूर्व सरपंच के बेटे ने 7 लाख की सुपारी देकर रची हत्या की साजिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पूर्व सरपंच के बेटे ने 7 लाख की सुपारी देकर रची हत्या की साजिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार

8 April 2026 - 10:12 AM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो ने 20,000 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में कंडक्टर को किया गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो ने 20,000 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में कंडक्टर को किया गिरफ्तार

8 April 2026 - 10:00 AM
Photo of राजस्थान के हाईवे पर EV चार्जिंग नेटवर्क मजबूत, लंबी दूरी की यात्रा होगी और आसान

राजस्थान के हाईवे पर EV चार्जिंग नेटवर्क मजबूत, लंबी दूरी की यात्रा होगी और आसान

8 April 2026 - 9:45 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 77वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 501 स्थानों पर छापेमारी, 202 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 77वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 501 स्थानों पर छापेमारी, 202 गिरफ्तार

8 April 2026 - 8:42 AM
Photo of अप्रैल में बदला मौसम, यूपी में बारिश और ठंडी हवाओं से सर्दी जैसा एहसास

अप्रैल में बदला मौसम, यूपी में बारिश और ठंडी हवाओं से सर्दी जैसा एहसास

8 April 2026 - 8:15 AM
Photo of यूपी कैबिनेट ने शिक्षामित्रों-अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया, बस अड्डे और युवा योजनाओं को भी मंजूरी

यूपी कैबिनेट ने शिक्षामित्रों-अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया, बस अड्डे और युवा योजनाओं को भी मंजूरी

7 April 2026 - 7:56 PM
Photo of कर्नाटक राजमार्गों पर ईवी चार्जिंग नेटवर्क को मिलेगा बड़ा विस्तार, हर 60-70 किमी. पर मिलेगा चार्जिंग स्टेशन

कर्नाटक राजमार्गों पर ईवी चार्जिंग नेटवर्क को मिलेगा बड़ा विस्तार, हर 60-70 किमी. पर मिलेगा चार्जिंग स्टेशन

7 April 2026 - 5:41 PM
Photo of अकालियों ने पंजाब को लूटने की आदत नहीं छोड़ी, रैली में बिजली चोरी करते पकड़े गए नेता : CM मान

अकालियों ने पंजाब को लूटने की आदत नहीं छोड़ी, रैली में बिजली चोरी करते पकड़े गए नेता : CM मान

7 April 2026 - 4:50 PM
Photo of जब तक ‘आप’ सरकार सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती रहेगी: CM मान

जब तक ‘आप’ सरकार सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती रहेगी: CM मान

7 April 2026 - 3:45 PM
Photo of छत्तीसगढ़ CM साय ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पेश की बस्तर विकास का ब्लूप्रिंट

छत्तीसगढ़ CM साय ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पेश की बस्तर विकास का ब्लूप्रिंट

7 April 2026 - 3:35 PM
Back to top button