Weather Update : पिछले कुछ दिनों की बारिश के बाद अब दिल्ली-NCR के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल रहा है. तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है और इसके साथ ही उमस भी महसूस होने लगी है. कुल मिलाकर अब क्षेत्र में गर्मी का असर दोबारा दिखने लगा है.

शनिवार (11 अप्रैल) को सुबह से धूप और हल्के बादल दोनों नजर आ सकते हैं. दिन चढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी होगी और हवा की रफ्तार भी तेज रहेगी. तेज धूप और चलती हवा की वजह से लोगों को सूखापन महसूस हो सकता है.

सुबह का हाल

सुबह करीब 6 बजे तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आज बारिश के कोई आसार नहीं हैं. हवा की गति करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है और नमी का स्तर लगभग 49 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

नमी बढ़ने के कारण उमस लोगों को परेशान कर सकती है. दिन के समय गर्मी ज्यादा महसूस होगी, जबकि सुबह और शाम के समय थोड़ी राहत मिल सकती है.

अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री

शनिवार को अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. दिन और रात के तापमान में अंतर साफ तौर पर महसूस होगा. आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जो 40 डिग्री तक भी पहुंचने की आशंका है.

लोगों की बढ़ेंगी परेशानी

गर्मी बढ़ने के साथ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. हाल के दिनों में हुई बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार जरूर हुआ था, लेकिन अब बदलते मौसम के साथ गर्मी फिर से असर दिखाने लगी है. पिछले दिनों बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के कारण अप्रैल में हल्की ठंड का अहसास हुआ था, जो अब खत्म होता नजर आ रहा है.

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