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उत्तर और मध्य भारत में भीषण लू का अलर्ट, कई राज्यों में तापमान 45°C के पार पहुंचने की आशंका

Ajay Yadav21 May 2026 - 7:29 AM
2 minutes read
Weather Update :
उत्तर और मध्य भारत में भीषण लू का अलर्ट, कई राज्यों में तापमान 45°C के पार पहुंचने की आशंका

Weather Update : देश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा सकती है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 20 मई से लेकर 26 मई तक उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह स्थिति और भी गंभीर होकर भीषण लू में बदल सकती है.

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 21 मई को तापमान तेजी से बढ़ सकता है. इसके बाद 24 से 26 मई के बीच एक बार फिर लू के तेज होने की संभावना जताई गई है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 से 26 मई तक लगातार गर्म हवाएं परेशान कर सकती हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 से 23 मई के बीच लू का असर ज्यादा रहेगा. पंजाब में 22 और 23 मई को हालात और कठिन हो सकते हैं.

छत्तीसगढ़ में गर्म हवाओं का सिलसिला जारी

मध्य प्रदेश में 21 से 25 मई के बीच कई इलाकों में भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिल सकता है. छत्तीसगढ़ में 21 से 24 मई तक गर्म हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है. इसी तरह ओडिशा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी 21 से 24 मई के बीच तापमान और गर्मी दोनों का दबाव बढ़ सकता है. बिहार में 21 से 23 मई के बीच लू चलने के आसार हैं, जबकि राजस्थान में 21 से 26 मई तक लंबे समय तक गर्म हवाओं का असर बना रह सकता है. उत्तराखंड में भी 21 मई को लू की स्थिति बन सकती है.

विदर्भ में दिन-रात बढ़ेगा तापमान

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 21 और 22 मई की रातें भी सामान्य से ज्यादा गर्म रह सकती हैं. इसी तरह विदर्भ क्षेत्र में 21 मई को दिन के साथ रात का तापमान भी अधिक रहने की संभावना है. तमिलनाडु, कराईकल और पुडुचेरी के साथ-साथ गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के क्षेत्रों में 21 से 24 मई तक उमस और गर्मी का असर बना रह सकता है.

अंडमान-निकोबार में बारिश के आसार

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में इस सप्ताह तथा पूर्वी भारत में अगले कुछ दिनों तक लू की स्थिति बनी रह सकती है. वहीं, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बारिश के आसार बने हुए हैं. पूर्वोत्तर भारत और आसपास के क्षेत्रों में भी 21 से 26 मई के बीच कुछ जगहों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है.

महाराष्ट्र में तापमान में मामूली गिरावट

महाराष्ट्र में 21 मई को अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है, लेकिन इसके बाद 22 से 26 मई तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. देश के बाकी हिस्सों में भी 26 मई तक मौसम में बड़ा परिवर्तन होने के आसार कम ही हैं, जिससे गर्मी का असर अधिकांश क्षेत्रों में जारी रह सकता है.

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Ajay Yadav21 May 2026 - 7:29 AM
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