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दीपिका नागर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, शरीर के आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त

Shanti Kumari20 May 2026 - 1:34 PM
3 minutes read
Deepika Death Case

Deepika Death Case : ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव से सामने आए दीपिका नागर मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नया और सनसनीखेज मोड़ ला दिया है। शुरुआती तौर पर संदिग्ध मानी जा रही इस मौत के पीछे अब बेरहमी से की गई मारपीट और प्रताड़ना की तस्वीरें साफ होने लगी हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर मिले दर्जनों निशानों ने इस पूरे मामले को हत्या की गंभीर साजिश की ओर मोड़ दिया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां चोट के गहरे निशान न हों। यह साफ तौर पर किसी हिंसक झड़प या अत्यधिक प्रताड़ना की ओर इशारा करता है:

  • चेहरे पर गहरा आघात: चेहरे के दाईं तरफ $12 \times 9$ सेंटीमीटर का एक बड़ा और गहरा कंट्यूजन (भीतरी चोट) पाया गया है।
  • हाथ और पैरों में गंभीर घाव: बाएं हाथ की कोहनी और फोरआर्म पर हमले के निशान हैं। इसके अलावा, बाएं घुटने पर इतना गहरा घाव मिला है जो सीधे हड्डी तक पहुंच गया था।
  • जांघ पर सबसे बड़ा हमला: दाहिने पैर की जांघ पर करीब 38 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा एक गहरा नीला निशान मिला है, जो किसी भारी दबाव या वस्तु से लगातार वार करने के कारण बनता है।
  • कमर और पेट पर प्रहार: कमर, पेट के निचले हिस्से और दाहिने कूल्हे पर भी अंदरूनी चोटों के गोल निशान दर्ज किए गए हैं, जबकि बाएं कान से लगातार खून बहने की बात भी सामने आई है।

आंतरिक अंगों की हालत: तिल्ली फटी और दिमाग में थक्का

बाहरी घावों से भी ज्यादा खौफनाक मंजर दीपिका के शरीर के भीतर देखने को मिला। डॉक्टरों की जांच में सामने आया कि:

  • सिर पर हुए वार के कारण दिमाग के मध्य और बाईं तरफ हेमेटोमा (खून का थक्का) जम गया था।
  • अंदरूनी मारपीट की वजह से पेट के भीतर तिल्ली (Spleen) पूरी तरह फटी हुई पाई गई, जिससे शरीर के अंदर बड़े पैमाने पर ब्लीडिंग हुई।

फोरेंसिक साइंस का इशारा: क्या बयां करती है खाली दिलकी रिपोर्ट?

इस रिपोर्ट में दो सबसे तकनीकी और चौंकाने वाले बिंदु सामने आए हैं—हृदय के चैंबर का खाली होना और बाईं किडनी का पीला पड़ना। फोरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार हृदय के चैंबर खाली होने मतलब यह है कि मौत से ठीक पहले दीपिका के शरीर से अत्यधिक मात्रा में खून बह चुका था। या फिर, किसी भारी शॉक (आघात) के कारण दिल ने इतनी तेजी से पंप किया कि वह सिकुड़कर पूरी तरह खाली हो गया।

किडनी का पीला पड़ना: जब शरीर पर जानलेवा हमला होता है, तो मानव शरीर खुद को बचाने के लिए किडनी जैसे अंगों की सप्लाई रोककर पूरा खून दिमाग और दिल तक भेजने की कोशिश करता है। किडनी में खून की इसी कमी के कारण उसका रंग पीला पड़ गया।

मौत की सटीक वजह और विसरा सुरक्षित

हालांकि, चोटों की फेहरिस्त बेहद लंबी है, लेकिन पुलिस और डॉक्टरों की टीम अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी तरह सतर्क है। किसी भी तरह के जहर या विषैले पदार्थ दिए जाने की आशंका को खारिज करने के लिए मृतका का विसरा सुरक्षित (Preserve) कर जांच के लिए लैब भेज दिया गया है।

पति और ससुर जेल में, अन्य आरोपी फरार

दीपिका के पिता संजय नागर की शिकायत पर ईकोटेक-3 कोतवाली में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दीपिका के पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं घटना के बाद से ही सास पूनम, ननद नेहा व तन्नी, और चचिया ससुर प्रमोद व विनोद घर पर ताला लगाकर फरार हैं।

आरोपियों ने पुलिस ट्रैकिंग से बचने के लिए अपने मोबाइल फोन भी बंद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें जलपुरा और आसपास के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का दावा कर रही हैं।

ये भी पढ़ें – ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच यूपी में डीजल-पेट्रोल पर सख्ती, DSO ने लागू किए नए नियम

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Shanti Kumari20 May 2026 - 1:34 PM
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