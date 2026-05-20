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ईंधन कीमतों में आग: पेट्रोल-डीजल महंगा, सब्जी-दूध के दाम बढ़ने की आशंका

Ajay Yadav20 May 2026 - 11:48 AM
2 minutes read
Petrol Diesel Price Hike
नोएडा में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानें दिल्ली-गुरुग्राम में कितनी है कीमत

Petrol Price Hike : भारत में महंगाई का दबाव एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. खुदरा बाजार में स्थिति फिलहाल सामान्य नजर आती है, लेकिन थोक महंगाई के आंकड़े चिंताजनक संकेत दे रहे हैं. हाल ही में जारी डेटा के अनुसार, थोक महंगाई (WPI) ने 42 महीनों का उच्चतम स्तर छू लिया है, जिससे आने वाले समय में कीमतों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 88% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की लागत पर पड़ रहा है, जो आगे चलकर परिवहन और सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है.

ईंधन और बिजली का बड़ा योगदान

जानकारों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी का असर धीरे-धीरे रोजमर्रा की वस्तुओं पर दिखाई देने लगेगा. परिवहन लागत बढ़ने से सब्जियां, दूध और अन्य जरूरी सामान की कीमतों पर दबाव बन सकता है. अनुमान है कि इसका प्रभाव खुदरा महंगाई पर भी देखने को मिल सकता है.

आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) अप्रैल 2026 में मामूली बढ़ोतरी के साथ 3.48% पर पहुंच गया, जबकि मार्च में यह 3.40% था. वहीं थोक महंगाई दर मार्च के 3.88% से बढ़कर अप्रैल में 8.3% दर्ज की गई. इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान ईंधन और बिजली क्षेत्र का रहा, जहां दरों में उल्लेखनीय उछाल देखा गया.

CPI और WPI में ईंधन की अलग भूमिका

विशेषज्ञों का यह भी अनुमान है कि आने वाले महीनों में थोक महंगाई और बढ़ सकती है, क्योंकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है. इसका असर धीरे-धीरे घरेलू स्तर पर उत्पादन, ढुलाई और वितरण लागत पर पड़ता है, जो अंततः उपभोक्ता कीमतों को प्रभावित करता है.

CPI और WPI में ईंधन की भूमिका का फर्क

महंगाई के मापन में उपयोग होने वाले अलग-अलग सूचकांकों में ईंधन की भूमिका अलग-अलग होती है. जहां खुदरा महंगाई (CPI) में पेट्रोल-डीजल का असर परोक्ष रूप से ट्रांसपोर्ट और बिजली के जरिए दिखता है, वहीं थोक महंगाई (WPI) में ईंधन का सीधा और बड़ा प्रभाव माना जाता है.

डीजल की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह परिवहन, कृषि और उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग होता है. ऐसे में इसके दामों में बदलाव का असर आपूर्ति श्रृंखला के हर स्तर पर महसूस किया जाता है.

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Ajay Yadav20 May 2026 - 11:48 AM
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