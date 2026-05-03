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भारत में बढ़ेगा Hybrid SUV का क्रेज, लॉन्च होंगी कई नई स्मार्ट गाड़ियां

Karan Panchal3 May 2026 - 5:37 PM
2 minutes read
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भारत में बढ़ेगा Hybrid SUV का क्रेज, लॉन्च होंगी कई नई स्मार्ट गाड़ियां

Auto News : भारत में कार खरीदने वाले ग्राहकों की पसंद तेजी से बदल रही है। अब लोग सिर्फ दमदार इंजन या आकर्षक डिजाइन ही नहीं, बल्कि बेहतर माइलेज और कम चलने वाले खर्च को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच ऑटो कंपनियां हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर खास फोकस कर रही हैं।

हाइब्रिड कारों में पारंपरिक पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ईंधन की बचत होती है और प्रदूषण भी कम होता है। आने वाले वर्षों में भारतीय बाजार में कई नई हाइब्रिड SUVs लॉन्च होने की संभावना है, जो ग्राहकों को नए विकल्प देंगी।

जल्द हो सकती है किमतों की घोषणा

Renault अपनी लोकप्रिय SUV Duster के नए हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रही है। इस मॉडल को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि कंपनी जल्द इसकी कीमतों की घोषणा कर सकती है। नई Duster में 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप दिया जा सकता है। इसमें E-Tech हाइब्रिड तकनीक मिलने की उम्मीद है, जो बेहतर माइलेज और स्मूद ड्राइविंग अनुभव देने में मदद करेगी।

पर्यावरण के अनुकूल क्षमता और बेहतर

Hyundai भी अपनी लोकप्रिय Creta SUV के अगले जेनरेशन मॉडल में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जोड़ने की तैयारी कर रही है। Creta पहले से ही भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली SUVs में शामिल है। हाइब्रिड इंजन आने के बाद इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और पर्यावरण के अनुकूल क्षमता और बेहतर हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका हाइब्रिड वर्जन 2026 के बाद बाजार में आ सकता है।

बेहतर माइलेज और अधिक संतुलित ड्राइविंग

Kia Seltos को भी भविष्य में हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किए जाने की चर्चा है। यह SUV अपने फीचर्स, डिजाइन और परफॉर्मेंस के कारण पहले से लोकप्रिय है। हाइब्रिड सिस्टम जुड़ने के बाद इसमें बेहतर माइलेज और अधिक संतुलित ड्राइविंग अनुभव मिलने की उम्मीद है।

ग्राहकों से मिला अच्छा रिस्पॉन्स

वहीं Honda भी अपनी Elevate SUV के हाइब्रिड संस्करण पर काम कर सकती है। कंपनी पहले ही Honda City में अपनी हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल कर चुकी है, जिसे ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। माना जा रहा है कि Elevate Hybrid उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो आरामदायक ड्राइविंग और कम फ्यूल खर्च वाली SUV चाहते हैं।

हाइब्रिड मॉडल ग्राहकों को ज्यादा माइलेज

आने वाले समय में भारतीय ऑटो बाजार में हाइब्रिड SUVs की मौजूदगी तेजी से बढ़ सकती है। Renault Duster, Hyundai Creta, Kia Seltos और Honda Elevate जैसी गाड़ियों के हाइब्रिड मॉडल ग्राहकों को ज्यादा माइलेज, कम खर्च और आधुनिक तकनीक का बेहतर विकल्प दे सकते हैं। इससे भविष्य में कार खरीदारों के पास अधिक स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प उपलब्ध होंगे।

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Karan Panchal3 May 2026 - 5:37 PM
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