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मुंबई इंडियंस की IPL 2026 में बिगड़ी हालत, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने का खतरा

Karan Panchal3 May 2026 - 3:49 PM
2 minutes read
IPL 2026
मुंबई इंडियंस की IPL 2026 में बिगड़ी हालत, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने का खतरा

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सीजन शुरू होने से पहले किसी ने भी यह अंदाजा नहीं लगाया था कि 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ से सबसे पहले बाहर होने के खतरे में आ जाएगी। लेकिन 2 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली हार के बाद टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या के बयान से यह लगभग साफ हो गया कि यह सीजन उनके लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है।

टीम संयोजन की रणनीति प्रमुख

हार्दिक ने भी स्वीकार किया कि यह पूरा सीजन मुंबई इंडियंस के लिए अब तक उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है। टीम के लगातार खराब प्रदर्शन के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं, जिनमें कप्तानी के कुछ फैसले और टीम संयोजन की रणनीति प्रमुख मानी जा रही है।

तिलक वर्मा फॉर्म में नहीं

मुंबई इंडियंस की स्क्वाड में सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे मैच जिताने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इस सीजन दोनों का प्रदर्शन लगातार अस्थिर रहा। सूर्यकुमार यादव ने जहां औसतन लगभग 20 के आसपास रन बनाए, वहीं तिलक वर्मा एक बेहतरीन पारी के बाद भी लगातार फॉर्म में नहीं रह सके। इन खिलाड़ियों को लगातार प्लेइंग इलेवन में मौका देने का फैसला भी टीम के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, जबकि अन्य विकल्पों को आजमाया जा सकता था।

गैरमौजूदगी और चोट ने दिया बड़ा झटका

रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी और चोट ने भी टीम को बड़ा झटका दिया। शुरुआती मैचों में उन्होंने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया था, लेकिन चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने से टीम को अनुभव की कमी खलने लगी। उनका अनुभव कई करीबी मुकाबलों में मुंबई के काम आ सकता था।

विकेट लेने में अच्छा प्रदर्शन नहीं

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से भी इस सीजन वैसा प्रभाव नहीं दिखा जैसा आमतौर पर देखने को मिलता है। उनकी गेंदबाजी रणनीति और उपयोग में लगातार बदलाव किए गए, जिससे उनका असर कम हो गया। इस सीजन में विकेट लेने के मामले में उनका प्रदर्शन अपेक्षा से काफी नीचे रहा, जिससे टीम की गेंदबाजी कमजोर पड़ गई।

बतौर ऑलराउंडर उनका योगदान प्रभावी रहा

कप्तान हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन भी इस सीजन चर्चा का बड़ा कारण रहा है। न तो उनकी कप्तानी में वह आक्रामकता दिखी जिसकी उम्मीद की जाती थी और न ही बतौर ऑलराउंडर उनका योगदान प्रभावी रहा। महत्वपूर्ण मौकों पर रणनीतिक फैसलों में कमी और बल्ले व गेंद दोनों से सीमित योगदान ने टीम पर दबाव बढ़ाया।

मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी कमजोर

इसके अलावा पावरप्ले में मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी भी कमजोर रही है। टीम अधिकतर मैचों में शुरुआती ओवरों में विकेट गंवाती रही, जिससे बड़े स्कोर खड़ा करना मुश्किल हो गया। आक्रामक शुरुआत की कमी ने पूरे बल्लेबाजी क्रम को प्रभावित किया।

प्लेऑफ की दौड़ से हो सकती है बाहर

अब स्थिति यह है कि मुंबई इंडियंस के पास लीग चरण में केवल कुछ ही मैच बचे हैं। अगर टीम अपने सभी बचे मुकाबले जीत भी लेती है तो भी उन्हें अन्य टीमों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। एक और हार उन्हें प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर कर सकती है और उनका यह सीजन समय से पहले खत्म हो सकता है।

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Karan Panchal3 May 2026 - 3:49 PM
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