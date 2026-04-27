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दिल्ली कैपिटल्स से घर में हिसाब बराबर करने उतरेगी आरसीबी, देंखे पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

shivam singh27 April 2026 - 4:27 PM
2 minutes read
DC Vs RCB
दिल्ली कैपिटल्स से घर में हिसाब बराबर करने उतरेगी आरसीबी, देंखे पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

DC Vs RCB : आईपीएल 2026 का 39वां मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा. दिल्ली के लिए प्लस प्वाइंट ये है कि होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी आज दिल्ली से हिसाब बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. पंजाब के खिलाफ पिछले मुकाबले में दिल्ली ने 264 रन का टोटल बनाकर भी हार का सामना किया था. 

आंकड़ों में किस टीम का पलड़ा भारी?

दूसरी तरफ आरसीबी अपनी छठी जीत दर्ज करना चाहेगी. दोनों ही टीमें 7-7 मैच खेल चुकी हैं. इन मैचों में दिल्ली ने 3 में जीत हासिल की और 4 में हार का सामना किया. वहीं बेंगलुरु ने 5 मैच जीते हैं और सिर्फ 2 गंवाए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मार सकती है. 

हेड टू हेड रिकॉर्ड

दिल्ली और बेंगलुरु के बीच अब तक 34 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में बेंगलुरु ने बढ़त हासिल करते हुए 20 में जीत दर्ज की है. दिल्ली ने 13 मैच अपने नाम किए हैं. दोनों के बीच बाकी एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. बताते चलें कि यह सीजन में दोनों के बीच दूसरी भिड़ंत होगी. पहला मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें दिल्ली ने 6 विकेट जीत अपने खाते में डाली थी.

आज के मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मार सकती है. तो देखिए, हेड टू हेड में बेंगलुरु काफी आगे है. इसके अलावा सीजन में बेंगलुरु का प्रदर्शन भी दिल्ली के मुकाबले अच्छा है. हालांकि दिल्ली के पास एक बड़ा फायदा यह है कि वो बेंगलुरु सीजन में हरा चुके हैं. हालांकि फिर भी हमारा प्रिडिक्शन मीटर यही कहता है कि आज के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत हो सकती है. 

दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वॉड

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, डेविड मिलर, समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार, औकिब नबी डार, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, मिशेल स्टार्क, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, पृथ्वी शॉ, अजय जादव मंडल, त्रिपुरा विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी.

आरसीबी का स्क्वॉड

जैकब बेथल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्टवाल, वेंकटेश अय्यर, फिलिप साल्ट, जैकब डफी, नुवान तुषारा, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल. 

ये भी पढ़ें : बेटियों को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का वादा, बैरकपुर में TMC पर जमकर बरसे पीएम मोदी

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shivam singh27 April 2026 - 4:27 PM
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