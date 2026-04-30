IPL 2026 : दिल्ली कैपिटल्स को ज्यादा समय नहीं मिला है क्योंकि टीम शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग में आत्मविश्वास से भरी राजस्थान रॉयल्स से भिड़ने जा रही है। इस सीजन अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली टीम का प्रदर्शन अब तक काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। पिछले दो मैचों में टीम ने बिल्कुल अलग प्रदर्शन दिखाया—एक मुकाबले में 250 से अधिक रन बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा, जबकि अगले ही मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टीम सिर्फ 75 रन पर ऑलआउट हो गई।

गेंदबाजी विभाग में दिल्ली के लिए राहत की खबर है कि तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को 1 मई से खेलने की अनुमति मिल गई है। लुंगी एनगिडी अभी उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में स्टार्क की वापसी टीम के लिए अहम मानी जा रही है।

सामूहिक खेल कमजोर नजर आया

सीजन की शुरुआत में गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक रन से मिली हार ने भी टीम को बड़ा झटका दिया था। फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स सातवें स्थान पर है और तीन जीत व चार हार के साथ प्लेऑफ की दौड़ में वापसी की तलाश में है। टीम की सबसे बड़ी चिंता बल्लेबाजी रही है, जो लगातार एकजुट प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। केएल राहुल, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिज़वी ने कुछ मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन टीम का सामूहिक खेल कमजोर नजर आया है। पिछले मैच में अभिषेक पोरेल की पारी ने टीम को बेहद कम स्कोर पर सिमटने से बचाया, जिससे उनके चयन की संभावना बढ़ गई है।

टॉप ऑर्डर का आक्रामक फॉर्म

अब मिचेल स्टार्क की वापसी से दिल्ली की गेंदबाजी को मजबूती मिलने की उम्मीद है, लेकिन सामने राजस्थान रॉयल्स जैसी मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप होगी। राजस्थान की टॉप ऑर्डर लगातार आक्रामक फॉर्म में है, जिसमें यशस्वी जायसवाल और अन्य बल्लेबाज बेहतरीन लय में दिखे हैं। टीम चौथे स्थान पर है और हाल ही में पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है।

स्टार्क की वापसी से टीम को उम्मीद

दिल्ली के लिए मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है। बल्लेबाजों को मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी और गेंदबाजों को खासकर शुरुआती ओवरों में रन रोकने की रणनीति बनानी होगी। स्टार्क की वापसी से टीम को उम्मीद जरूर मिलेगी, लेकिन राजस्थान की मजबूत फॉर्म उन्हें कड़ी चुनौती देगी।

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