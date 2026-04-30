Punjab News : पंजाब के जल संसाधन, खनन एवं भू-विज्ञान तथा भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने राज्य में बाढ़ रोकथाम कार्यों की समीक्षा के लगातार दूसरे दिन आज जालंधर जिले में सतलुज नदी के किनारे स्थित गिद्दड़पिंडी और मंडाला छन्ना गांवों का दौरा कर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का जायजा लिया और बाढ़ जैसी स्थिति के दौरान जन-धन की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मानसून सीजन में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति

ड्रेनेज एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में आई बाढ़ के दौरान दोनों गांवों को भूमि कटाव का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सीजन में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इन संवेदनशील स्थलों को तेजी से मजबूत किया जा रहा है।

16 करोड़ रुपये किए जा रहे खर्च

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब की नदियों में कुल 132 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है और सभी को युद्धस्तर पर सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गिद्दड़पिंडी बांध की चौड़ाई 6-7 फुट से बढ़ाकर 22 फुट कर दी गई है, जबकि मंडाला छन्ना और गिद्दड़पिंडी में सुदृढ़ीकरण कार्यों पर 16 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी परियोजनाएं मानसून से पहले पूरी कर ली जाएंगी।

गिद्दड़पिंडी में एक्सटेंशन बांध का किया निरीक्षण

अपने दौरे के दौरान बरिंदर कुमार गोयल ने गिद्दड़पिंडी रेलवे पुल के नीचे चल रहे गाद निकालने के कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारी वर्षा के दौरान नदी के पानी के प्रवाह को सुचारू बनाए रखने के लिए चैनल की पूरी सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गिद्दड़पिंडी में मौजूदा बांध को मजबूत करने के लिए बनाए जा रहे एक्सटेंशन बांध का भी निरीक्षण किया, जो पहले कटाव के कारण कमजोर हो गया था।

परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

इसके बाद मंत्री ने मंडाला छन्ना में बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा किया और चल रहे सुरक्षा कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं में तेजी लाई जाए और मानसून शुरू होने से पहले इन्हें हर हाल में पूरा किया जाए।

सरकार के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया

मंत्री ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण के लिए कई उपाय पहले ही किए जा चुके हैं और कई कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाढ़ से जुड़े जोखिमों से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए मंडाला छन्ना के सरपंच ने कहा कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर बाढ़ रोकथाम के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।

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