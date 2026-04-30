Punjab

रेलवे ट्रैक IED साजिश का बड़ा खुलासा, RPG-RDX समेत भारी आतंकी जखीरा बरामद

Karan Panchal30 April 2026 - 2:41 PM
3 minutes read
Punjab News
रेलवे ट्रैक IED साजिश का बड़ा खुलासा, RPG-RDX समेत भारी आतंकी जखीरा बरामद

Punjab News : शंभू रेलवे ट्रैक पर आईईडी विस्फोट की कोशिश से जुड़े मामले में पाकिस्तान समर्थित आईएसआई और खालिस्तान समर्थक आतंकी नेटवर्क की गहरी साजिश को एक और बड़ा झटका देते हुए पटियाला पुलिस ने स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर के साथ संयुक्त अभियान में तरनतारन जिले के गांव पंजवाड़ खुर्द से एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी), हैंड ग्रेनेड, विस्फोटक सामग्री और आधुनिक पिस्तौलों सहित आतंकी हार्डवेयर का बड़ा जखीरा बरामद किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी।

हेडफोन और दो टाइमर स्विच भी बरामद

बरामद किए गए हथियारों में एक आरपीजी, 2.296 किलोग्राम वजनी मेटैलिक आईईडी (स्टिकी बम) के साथ इलेक्ट्रिक तार, बैटरी सहित तीन डेटोनेटर, 1.456 किलोग्राम वजनी आरडीएक्स के दो पैकेट, एक पी-86 हैंड ग्रेनेड, पांच मैगजीन और 84 जिंदा कारतूस सहित तीन पिस्तौलें शामिल हैं। इन पिस्तौलों में एक 9 एमएम ग्लॉक-18 सीएक्स (ऑस्ट्रिया), एक .30 बोर पीएक्स5 स्टॉर्म और एक .30 बोर स्टार मार्क शामिल हैं। इसके अलावा दो वायरलेस सेट (बाओफेंग), एक हेडफोन और दो टाइमर स्विच भी बरामद किए गए हैं।

यह सफलता सोमवार रात पटियाला जिले के शंभू के पास रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट की जांच के दौरान सामने आई, जिसमें आईईडी फिट करने की कोशिश के दौरान समय से पहले विस्फोट होने से जगरूप सिंह उर्फ जूपा की मौत हो गई थी।

संचार उपकरण और एक लैपटॉप बरामद

गौरतलब है कि 12 घंटे से भी कम समय में पुलिस टीमों ने इस मॉड्यूल के चार कट्टरपंथियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी पहचान प्रदीप सिंह खालसा, कुलविंदर सिंह उर्फ बग्गा, सतनाम सिंह उर्फ सत्ता और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, दो .30 बोर पिस्तौलें, आधुनिक संचार उपकरण और एक लैपटॉप बरामद किया था।

हैंडलर के माध्यम से भेज रहा था फंडिंग

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह नई बरामदगी गिरफ्तार आरोपी सतनाम सिंह उर्फ सत्ता के खुलासे के आधार पर हुई है, जो आईईडी फिट करते समय मारे गए मुख्य आरोपी जगरूप सिंह का भाई है। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया है कि इस आतंकी मॉड्यूल को मलेशिया स्थित एक नेटवर्क द्वारा समर्थन मिल रहा था, जो जुझार सिंह नामक हैंडलर के माध्यम से फंडिंग भेज रहा था।

ऑपरेटरों को कर रहा था नियंत्रित

डीजीपी ने आगे बताया कि जुझार सिंह, जो इस मॉड्यूल के ऑपरेटरों को नियंत्रित कर रहा था, अमेरिका स्थित सुरिंदर सिंह ठीकरीवाल के संपर्क में था, जबकि पाकिस्तान स्थित रंजीत सिंह उर्फ नीटा—जो एक नामित व्यक्तिगत आतंकी है—भी एक गुप्त नेटवर्क के जरिए इस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था।

मॉड्यूल की संभावित संलिप्तता की जांच

डी जी पी गौरव यादव ने कहा कि जांच के दौरान 23 जनवरी 2026 को हुए सरहिंद रेलवे ट्रैक आईईडी ब्लास्ट केस और 6-7 नवंबर 2025 की रात सीआईए मोगा पर हुए ग्रेनेड हमले में भी इस मॉड्यूल की संभावित संलिप्तता की जांच की जा रही है।

कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने बताया कि आरोपी सतनाम सिंह ने खुलासा किया कि इस खेप का बड़ा हिस्सा उसने और जगरूप सिंह ने तरनतारन जिले के गांव पंजवाड़ खुर्द में अपने तबेले और कार में छिपा रखा था।

आतंकी हार्डवेयर का बड़ा जखीरा बरामद

एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखजिंदर सिंह मान ने बताया कि इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पटियाला पुलिस और एसएसओसी अमृतसर की संयुक्त टीम ने बताए गए स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और आतंकी हार्डवेयर का बड़ा जखीरा बरामद किया।

BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज

इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111, विस्फोटक अधिनियम की धारा 3, 4 और 5, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 तथा गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13, 16, 18 और 20 के तहत पुलिस स्टेशन कोतवाली पटियाला में पहले ही एफआईआर नंबर 76 दिनांक 28-04-2026 दर्ज की जा चुकी है।

ये भी पढ़ें- Shining Punjab : ‘2027 में फिर बनेगी AAP सरकार’, विपक्ष पर जमकर बरसे CM भगवंत मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal30 April 2026 - 2:41 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब ने सीमा पार अपराध सप्लाई चेन तोड़ने के लिए दूसरी सुरक्षा परत को किया मजबूत

पंजाब ने सीमा पार अपराध सप्लाई चेन तोड़ने के लिए दूसरी सुरक्षा परत को किया मजबूत

30 April 2026 - 2:04 PM
Photo of मलेरिया और डेंगू रोकथाम पर सख्ती, मंत्री संजीव अरोड़ा ने दिए समय पर फॉगिंग के निर्देश

मलेरिया और डेंगू रोकथाम पर सख्ती, मंत्री संजीव अरोड़ा ने दिए समय पर फॉगिंग के निर्देश

30 April 2026 - 1:45 PM
Photo of राज्यसभा सदस्यों के पार्टी बदलने पर CM भगवंत मान 5 मई को राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात

राज्यसभा सदस्यों के पार्टी बदलने पर CM भगवंत मान 5 मई को राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात

30 April 2026 - 1:24 PM
Photo of मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने छत्तबीड़ चिड़ियाघर में बच्चों से की मुलाकात, ‘प्रोजेक्ट मुस्कुराहट’ को बताया उम्मीद की किरण

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने छत्तबीड़ चिड़ियाघर में बच्चों से की मुलाकात, ‘प्रोजेक्ट मुस्कुराहट’ को बताया उम्मीद की किरण

30 April 2026 - 1:15 PM
Photo of ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट किए जा रहे हमारे अपने लोग हैं जिन्हें धोखेबाज एजेंटों ने गुमराह किया और वे विदेश चले गए थे: भगवंत सिंह मान

ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट किए जा रहे हमारे अपने लोग हैं जिन्हें धोखेबाज एजेंटों ने गुमराह किया और वे विदेश चले गए थे: भगवंत सिंह मान

30 April 2026 - 1:13 PM
Photo of पंजाब सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 4,600 घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी, कैशलेस इलाज से हजारों मरीजों को मिली चलने-फिरने की नई जिंदगी

पंजाब सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 4,600 घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी, कैशलेस इलाज से हजारों मरीजों को मिली चलने-फिरने की नई जिंदगी

30 April 2026 - 12:54 PM
Photo of पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पाली देतवालिया के युवा पुत्र के निधन पर दुख व्यक्त किया

पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पाली देतवालिया के युवा पुत्र के निधन पर दुख व्यक्त किया

30 April 2026 - 12:53 PM
Photo of पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: स्वतंत्रता संग्रामियों और उनके परिवारों को 11,000 रुपये मासिक पेंशन

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: स्वतंत्रता संग्रामियों और उनके परिवारों को 11,000 रुपये मासिक पेंशन

30 April 2026 - 12:29 PM
Photo of Shining Punjab : ‘2027 में फिर बनेगी AAP सरकार’, विपक्ष पर जमकर बरसे CM भगवंत मान

Shining Punjab : ‘2027 में फिर बनेगी AAP सरकार’, विपक्ष पर जमकर बरसे CM भगवंत मान

30 April 2026 - 12:13 PM
Photo of भगवंत मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 4,600 घुटनों का प्रत्यारोपण, कैशलेस सर्जरी से हजारों लोगों की चलने-फिरने की क्षमता बहाल हुई

भगवंत मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 4,600 घुटनों का प्रत्यारोपण, कैशलेस सर्जरी से हजारों लोगों की चलने-फिरने की क्षमता बहाल हुई

30 April 2026 - 12:01 PM
Back to top button