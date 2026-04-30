पति ने कुल्हाड़ी से की पत्नी की हत्या, शराब के नशे में पति ने ली जान

Uttarakhand News : पिथौरागढ़ जिले के कनालीछीना विकासखंड में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान आरोपी ने कुल्हाड़ी से पत्नी के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी स्वयं पास की पुलिस चौकी पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

घर में रखी कुल्हाड़ी से कर दिया हमला

जानकारी के अनुसार, कनालीछीना क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे द्वालीसेरा गांव में रहने वाले भुवन प्रसाद और उसकी 36 वर्षीय पत्नी गीता देवी के बीच बुधवार रात किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर भुवन प्रसाद ने घर में रखी कुल्हाड़ी से पत्नी पर हमला कर दिया। गंभीर चोट और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण गीता देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

मजदूरी का काम करता है आरोपी

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी उस समय नशे की हालत में था और मजदूरी का काम करता है, जबकि मृतका आशा कार्यकर्ती के रूप में कार्यरत थी। दंपती के चार बच्चे हैं, जिनमें से दो की शादी हो चुकी है। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य भी घर में मौजूद थे।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलने पर अस्कोट पुलिस मौके पर पहुंची और घर को सील कर दिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। वहीं, मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और क्षेत्र में घटना को लेकर तनाव और सनसनी का माहौल बना हुआ है।

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