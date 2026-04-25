Cyber Crime Arrest : आर्थिक राजधानी मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में एक 19 वर्षीय हिंदू युवती ने अपने सीनियर सहकर्मी अशरफ सिद्दीकी के खिलाफ एग्रीपाडा पुलिस स्टेशन में गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई है. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे अश्लील मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था और उस पर निकाह करने का दबाव बना रहा था. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके फोन को जब्त कर लिया है.

पीड़िता महालक्ष्मी एक नामी कंपनी में टेलीकॉलर के तौर पर काम करती है. आरोपी अशरफ ने कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप से युवती का नंबर निकाला और 21 अप्रैल को उसे फोन किया. जब युवती ने पहचान पूछी, तो उसने अपना नाम बताकर अश्लील फोटो और वीडियो भेजने शुरू कर दिए. युवती ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी के सभी मैसेज और वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि वह अपनी बात से मुकर न सके.

एफआईआर में दर्ज आरोप और बयान

एफआईआर के अनुसार, अशरफ ने युवती पर प्रेम संबंध बनाने का दबाव डालते हुए कहा कि वह शादी के बाद भी उसे हिंदू धर्म में रहने देगा और मंदिर जाने या कलावा पहनने से नहीं रोकेगा. उसने अपनी पारिवारिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा, “मेरे चाचा की तीन बीवियां हैं, जिनमें से एक हिंदू और दो मुसलमान हैं.” आरोपी ने यह भी दावा किया कि आजकल हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के ही पसंद आते हैं.

एफआईआर में दर्ज आरोप और बयान

वहीं, पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी पिछले तीन दिनों से मानसिक शोषण झेल रही थी. आरोपी उसे लॉज पर चलने के लिए मजबूर कर रहा था. आरोपी ने चैट में यह भी कबूल किया कि वह पहले भी कई हिंदू लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें कर चुका है और उसे इस बात का कोई डर नहीं है. स्थानीय निवासियों ने इसे “जिहादी मानसिकता” के तहत किया गया षड्यंत्र करार दिया है.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एग्रीपाडा पुलिस ने आरोपी के लोकेशन को ट्रेस किया और गुरुवार रात उसे दबोच लिया. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या अशरफ ने कंपनी की अन्य लड़कियों को भी इसी तरह अपना निशाना बनाया था.

ये भी पढ़ें- AAP पार्टी में बड़ी टूट, राघव चड्ढा जल्द भाजपा ज्वाइन करेंगे, दो तिहाई सांसदों के साथ BJP में करेंगे विलय

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप