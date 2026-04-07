EV Charging Stations : कर्नाटक सरकार और बंगलूरू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (Bescom) ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उपयोगकर्ताओं के लिए लंबी दूरी की यात्रा आसान बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। योजना के तहत हर 60-70 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे ‘रेंज एंजायटी’ यानी दूरी की चिंता कम होगी।

बुनियादी ढांचा विस्तार की योजना

राज्य में KRDCL के 3,000 किमी के प्रमुख राजमार्ग नेटवर्क पर ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। टोल प्लाजा, बस स्टैंड और ट्रक ले-बाय जैसी रणनीतिक जगहों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। पहले किए गए सर्वे में 42 टोल प्लाजा का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 30 स्थल फास्ट-चार्जिंग सुविधाओं के लिए उपयुक्त पाए गए।

राजस्व मॉडल और समझौता

BESCOM और KRDCL के बीच प्रस्तावित समझौते के अनुसार, खपत की गई बिजली पर KRDCL को प्रति kWh 1 रुपये की दर से राजस्व मिलेगा। यह मॉडल सुविधाओं के रखरखाव और संचालन को सुनिश्चित करेगा, साथ ही यातायात को बाधित किए बिना उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध सेवा प्रदान करेगा।

तकनीकी क्षमता और लाभ

नए चार्जिंग स्टेशन फास्ट-चार्जिंग तकनीक के साथ स्थापित किए जाएंगे और एक समय में कम से कम छह वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। इस पहल से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ईवी उपयोगकर्ताओं को सुविधा मिलेगी और ईवी अपनाने की दर में वृद्धि की उम्मीद है।

सरकार का दृष्टिकोण

अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) गौरव गुप्ता और ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज ने इस पहल को ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और संभावित खरीदारों की हिचकिचाहट दूर करने वाली महत्वपूर्ण योजना बताया।

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत अतिरिक्त योजनाएं

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत बंगलूरू-बेलगावी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 10 टोल प्लाजा में 20 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। इस कदम से कर्नाटक का ईवी बुनियादी ढांचा और व्यापक तथा भविष्य के लिए तैयार बनेगा।

ये भी पढ़ें – दिल्ली सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन शुरू, पात्र छात्रों के लिए 30 अप्रैल तक मौका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप