26 March Rashifal : गुरुवार, 26 मार्च को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी-नवमी तिथि है। इस दिन माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिलने का योग बन रहा है। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा और चंद्रमा-गुरु की युति कुछ राशियों के लिए सौभाग्य और लाभ का संकेत देती है। आय और निवेश के अवसर इस समय कुछ राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। आइए जानते हैं आज के दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए कैसा रहेगा राशिफल।

मेष राशि: सम्मान और सफलता के अवसर

आज का दिन आपके लिए पेशेवर और सामाजिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ाने वाला है। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता मिलने की संभावना है। किसी कीमती वस्तु जैसे सोना या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार आज फायदेमंद हो सकता है। परिवार में किसी विवाह संबंधी बाधा से थोड़ी चिंता हो सकती है। वाहन में अचानक खराबी के चलते खर्च बढ़ सकता है।

वृषभ राशि: सतर्कता और लाभ का संतुलन

व्यापार और निवेश से जुड़े मामलों में आज सतर्क रहने की जरूरत है। अजनबी पर भरोसा करने से बचें। परिवार में किसी सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि सरकारी योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयास सफल रह सकते हैं।

मिथुन राशि: संयम और पारिवारिक सामंजस्य

आज का दिन उलझनों से भरा रह सकता है, इसलिए शब्दों और व्यवहार में संयम बनाए रखें। परिवार के मामलों को आपसी बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी। प्रॉपर्टी विवाद का समाधान मिलने से राहत महसूस होगी।

कर्क राशि: सहयोग और नई संभावनाएँ

परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपका सहयोग करेंगे। आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि कानूनी मामलों में थोड़ी निराशा हो सकती है। कुछ जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं जिन्हें टालना मुश्किल होगा।

सिंह राशि: जोखिम से बचें, समय पर काम पूरा करें

आज जोखिम भरे कार्यों से दूर रहना लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा और काम समय पर पूरे होंगे। संतान से संबंधित मामलें संवेदनशील हो सकते हैं। नए खरीदारी के अवसर, जैसे कपड़े या मोबाइल, आज उपयुक्त रहेंगे।

कन्या राशि: सुख, संतोष और आय में वृद्धि

परिवार में नए मेहमान के आगमन से घर का वातावरण खुशहाल रहेगा। व्यवसाय में आय बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। पिताजी से हल्की कहासुनी हो सकती है। धन उधार देने से बचें और रोजमर्रा के काम समय पर पूरा करें।

तुला राशि: निवेश में लाभ और घर-संसाधनों में वृद्धि

शेयर बाजार या निवेश से लाभ मिलने के योग हैं। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और घर के लिए नई खरीदारी संभव है। ससुराल पक्ष से मिलने वाला कोई व्यक्ति दिन को खुशहाल बना सकता है। घूमने-फिरने की योजना भी बन सकती है।

वृश्चिक राशि: सकारात्मक परिणाम और परिवारिक चर्चा

आज का दिन सकारात्मक परिणाम देगा। माता से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। यात्रा के दौरान जरूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। घर में धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम होने की संभावना है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में लापरवाही से बचना चाहिए।

धनु राशि: आनंद, संतोष और सावधानी

आज का दिन आनंद और संतोष देगा। संतान आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। विवादों से दूर रहें और निर्णय लेने में सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। नौकरी से संबंधित कार्य के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है।

मकर राशि: भाग्य का साथ और व्यस्त दिन

परिवार का सहयोग मिलेगा। कई जिम्मेदारियों के बीच भी आप अपने काम पूरे करेंगे। भाग्य आपके साथ रहेगा और नए प्रयास सफल होंगे। रुका हुआ धन मिलने से खुशी होगी। व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं।

कुंभ राशि: प्रगति और समझदारी से लाभ

आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी आज आपको लोगों पर प्रभाव डालने में मदद करेगी। तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। खर्चों में संयम रखें और बहकावे में आने से बचें। रहन-सहन में सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। नया वाहन खरीदने का विचार भी उपयुक्त रहेगा।

मीन राशि: मेहनत, लाभ और सहयोग

मेहनत और लगन से महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने की संभावना है। परिवार से उपहार मिलने की संभावना है। दूसरों की मदद करने की भावना प्रबल रहेगी। कार्यक्षेत्र में मनपसंद काम मिलने से संतोष मिलेगा। जीवनसाथी के साथ शॉपिंग या घूमने का आनंद भी प्राप्त होगा।

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