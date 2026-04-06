Aaj Ka Rashifal : 6 अप्रैल 2026 अपने साथ सुकून और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। यह दिन आपसी रिश्तों में तालमेल बनाने, जिम्मेदारियां निभाने और पुराने घाव भरने के लिए अनुकूल है। आइए जानें मूलांक 1 से 9 तक के लोगों का आज का अंक ज्योतिष (Numerology Horoscope Today)।

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म वाले)

कामकाज: अकेले काम करने की बजाय टीमवर्क पर ध्यान दें। बातचीत और समझौतों के लिए दिन अच्छा है।

अकेले काम करने की बजाय टीमवर्क पर ध्यान दें। बातचीत और समझौतों के लिए दिन अच्छा है। सेहत: तनाव न लें, थोड़ा आराम करें।

तनाव न लें, थोड़ा आराम करें। रिश्ते: मीठी बातें घर में खुशियां लाएंगी।

मीठी बातें घर में खुशियां लाएंगी। सावधानी: दूसरों पर हुक्म चलाने से बचें।

दूसरों पर हुक्म चलाने से बचें। आध्यात्मिक टिप: असली ताकत मन की शांति बनाए रखना है।

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 जन्म वाले)

कामकाज: टीम के साथ योजना बनाना लाभकारी रहेगा।

टीम के साथ योजना बनाना लाभकारी रहेगा। सेहत: भावुकता से बचें, शांत रहें।

भावुकता से बचें, शांत रहें। रिश्ते: प्यार और जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा।

प्यार और जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा। सावधानी: दूसरों पर अत्यधिक निर्भर न रहें।

दूसरों पर अत्यधिक निर्भर न रहें। आध्यात्मिक टिप: कोमलता आपकी शक्ति है।

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 जन्म वाले)

कामकाज: जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं, रचनात्मक काम फलदायक रहेगा।

जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं, रचनात्मक काम फलदायक रहेगा। सेहत: फालतू विवाद से बचें, दिमाग शांत रखें।

फालतू विवाद से बचें, दिमाग शांत रखें। रिश्ते: रोमांटिक समय बिताएं, छोटी बातें भी सुख देंगी।

रोमांटिक समय बिताएं, छोटी बातें भी सुख देंगी। सावधानी: बिना सोचे कुछ न बोलें।

बिना सोचे कुछ न बोलें। आध्यात्मिक टिप: शब्दों में किसी का दर्द कम करने की ताकत है।

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म वाले)

कामकाज: प्रगति के लिए दूसरों का सहयोग लें।

प्रगति के लिए दूसरों का सहयोग लें। सेहत: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन भावनाओं को दबाएं नहीं।

ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन भावनाओं को दबाएं नहीं। रिश्ते: अपनों को समय दें, प्यार दिखाएं।

अपनों को समय दें, प्यार दिखाएं। सावधानी: जिद और भावनाओं को छिपाने से बचें।

जिद और भावनाओं को छिपाने से बचें। आध्यात्मिक टिप: प्रेम को अनुशासन के साथ निभाएं।

मूलांक 5 (5, 14, 23 जन्म वाले)

कामकाज: दिन धीमा है, लंबी योजनाओं पर ध्यान दें।

दिन धीमा है, लंबी योजनाओं पर ध्यान दें। सेहत: बेचैनी हो सकती है, आराम को प्राथमिकता दें।

बेचैनी हो सकती है, आराम को प्राथमिकता दें। रिश्ते: वादे निभाएं, भरोसा बनाए रखें।

वादे निभाएं, भरोसा बनाए रखें। सावधानी: जिम्मेदारी से भागने से बचें।

जिम्मेदारी से भागने से बचें। आध्यात्मिक टिप: आपका इरादा ही सच्ची शांति देगा।

मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्म वाले)

कामकाज: दिन आपका है, जिम्मेदारी और शक्ति महसूस करेंगे।

दिन आपका है, जिम्मेदारी और शक्ति महसूस करेंगे। सेहत: मानसिक शांति सेहत का राज है।

मानसिक शांति सेहत का राज है। रिश्ते: पुराने रिश्तों को सुधारने का समय अच्छा है।

पुराने रिश्तों को सुधारने का समय अच्छा है। सावधानी: अपनी जरूरतें नजरअंदाज न करें।

अपनी जरूरतें नजरअंदाज न करें। आध्यात्मिक टिप: प्यार तब पवित्र होता है जब खुद का सम्मान भी होता है।

मूलांक 7 (7, 16, 25 जन्म वाले)

कामकाज: भावुक रह सकते हैं, लेकिन योजना और सलाह से लाभ होगा।

भावुक रह सकते हैं, लेकिन योजना और सलाह से लाभ होगा। सेहत: थकावट महसूस हो सकती है, अकेले समय में नई ऊर्जा मिलेगी।

थकावट महसूस हो सकती है, अकेले समय में नई ऊर्जा मिलेगी। रिश्ते: अपनों के साथ समय बिताएं, छोटा इशारा भी महत्वपूर्ण।

अपनों के साथ समय बिताएं, छोटा इशारा भी महत्वपूर्ण। सावधानी: चुप रहकर दूरियां न बढ़ाएं।

चुप रहकर दूरियां न बढ़ाएं। आध्यात्मिक टिप: आपकी मौजूदगी दूसरों के लिए मरहम है।

मूलांक 8 (8, 17, 26 जन्म वाले)

कामकाज: काम में नरमी लाएं, संबंधों पर ध्यान दें।

काम में नरमी लाएं, संबंधों पर ध्यान दें। सेहत: बीच-बीच में आराम करें, थकावट से बचें।

बीच-बीच में आराम करें, थकावट से बचें। रिश्ते: परिवार और साथी के साथ फिर से जुड़ें।

परिवार और साथी के साथ फिर से जुड़ें। सावधानी: काम के चक्कर में अपनों के प्रति रूखा न रहें।

काम के चक्कर में अपनों के प्रति रूखा न रहें। आध्यात्मिक टिप: सफलता तभी कीमती है जब दिल शांत रहे।

मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म वाले)

कामकाज: जिम्मेदारी और समाज सेवा में सफलता मिलेगी।

जिम्मेदारी और समाज सेवा में सफलता मिलेगी। सेहत: दूसरों की परेशानियों को अपने ऊपर न लें।

दूसरों की परेशानियों को अपने ऊपर न लें। रिश्ते: पुराने दुख भूलकर माफ करें, मन को शांति मिलेगी।

पुराने दुख भूलकर माफ करें, मन को शांति मिलेगी। सावधानी: बेवजह ड्रामा या अनावश्यक कुर्बानी से बचें।

बेवजह ड्रामा या अनावश्यक कुर्बानी से बचें। आध्यात्मिक टिप: दया करें, लेकिन अपनी भावनाओं की रक्षा जरूरी है।

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