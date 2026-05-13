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मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव के निधन पर समाजवादी पार्टी का शोक संदेश, जानें क्या कहा

Ajay Yadav13 May 2026 - 8:50 AM
1 minute read
UP News :
मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव के निधन पर समाजवादी पार्टी का शोक संदेश, जानें क्या कहा

UP News : समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया है. वे 38 वर्ष के थे और जानकारी के अनुसार उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था. उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है.

प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं.

इस घटना पर समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शोक व्यक्त किया है. पार्टी की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि प्रतीक यादव का निधन अत्यंत दुखद है और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई है.

ये भी पढ़ें- मोदी सरकार में चार बार नीट का पेपर लीक हो चुका है, लेकिन अब तक किसी को सजा नहीं मिली- केजरीवाल

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Ajay Yadav13 May 2026 - 8:50 AM
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