खेत-खलिहान

रेड ग्लो पपीता: 8 महीने में कमाई, मुनाफा बढ़ाने के लिए अपनाएं यह बुवाई तरीका

Ajay Yadav9 April 2026 - 3:32 PM
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Red Glow Papaya :
रेड ग्लो पपीता: 8 महीने में कमाई, मुनाफा बढ़ाने के लिए अपनाएं यह बुवाई तरीका

Red Glow Papaya : कृषि में बदलाव की लहर के साथ अब किसान सिर्फ रूटीन फसलों पर निर्भर नहीं रहना चाहते. इस दौर में रेड ग्लो पपीता एक ऐसा अवसर बनकर उभरा है, जो किसानों की जेब को जल्दी भरने में मदद कर रहा है. खास बात यह है कि यह हाई-ब्रीड वैरायटी सिर्फ 8-10 महीनों में फल देने लगती है, जबकि पारंपरिक किस्मों को तैयार होने में सालों लग जाते हैं.

रेड ग्लो पपीते के पौधे छोटे कद के होते हैं, जिससे फलों की देखभाल और तुड़ाई आसान हो जाती है. बावजूद इसके, हर पौधा औसतन 100 किलो तक फल दे सकता है, जिससे किसानों की आमदनी तेजी से बढ़ती है. छोटे खेत वाले किसान भी इसे उगाकर अच्छे लाभ कमा सकते हैं.

स्वाद और मार्केट वैल्यू

इस पपीते का गहरा लाल रंग और मीठा स्वाद इसे बाजार में बेहद लोकप्रिय बनाता है. सख्त छिलके की वजह से यह लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और जल्दी खराब नहीं होता. इसलिए सुपरमार्केट और मंडियों में इसकी उच्च मांग और बेहतर कीमत बनी रहती है.

खेती का स्मार्ट तरीका

अधिक पैदावार के लिए बुवाई में सही गैप और ड्रेनेज का ध्यान रखना जरूरी है. रेड ग्लो के सर्टिफाइड बीज सरकारी संस्थाओं जैसे एनएससी (NSC) या ऑनलाइन स्टोर्स से खरीदे जा सकते हैं.

रेड ग्लो पपीता रोगों के प्रति रेजिस्टेंट है, जिससे कीटनाशकों पर खर्च कम आता है. कम समय में ज्यादा उत्पादन होने के कारण छोटे और मझोले किसान भी इस फसल से अपनी आर्थिक स्थिति बदल रहे हैं.

सरकार का समर्थन

अब किसान हाई-वैल्यू फसलों के लिए ट्रेनिंग और सब्सिडी भी ले सकते हैं. बस सही बीज चुनें, आधुनिक खेती तकनीक अपनाएं और रेड ग्लो के साथ अपनी कमाई को बढ़ाएं. रेड ग्लो पपीता न केवल खेत की उत्पादकता बढ़ा रहा है, बल्कि यह किसानों के लिए कम समय में अधिक मुनाफा हासिल करने का एक भरोसेमंद विकल्प बन गया है.

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Ajay Yadav9 April 2026 - 3:32 PM
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