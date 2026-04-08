टेक

गर्मी में ठंडक और बचत दोनों चाहिए? ये आसान स्टेप्स आपके AC और फ्रिज को बनाएंगे परफेक्ट!

Karan Panchal8 April 2026 - 3:55 PM
2 minutes read
AC Maintenance
गर्मी में ठंडक और बचत दोनों चाहिए? ये आसान स्टेप्स आपके AC और फ्रिज को बनाएंगे परफेक्ट!

AC Maintenance : गर्मी के मौसम में एसी और फ्रिज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के जरूरी उपकरण बन जाते हैं। एसी हमें ठंडक और आराम देता है, जबकि फ्रिज खाने-पीने की चीजों को खराब होने से बचाता है। लेकिन लगातार इस्तेमाल और सही देखभाल न होने पर इनकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। नियमित सफाई और मेंटेनेंस न करने से न केवल कूलिंग कम होती है, बल्कि बिजली का बिल भी बढ़ जाता है और मशीन जल्दी खराब हो सकती है।

कंडेंसर कॉइल्स की सफाई भी महत्वपूर्ण

एसी की बेहतर कार्यक्षमता के लिए एयर फिल्टर की सफाई बहुत जरूरी है। फिल्टर में धूल जमा होने से एयरफ्लो कम हो जाता है और कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसलिए हर 10-15 दिन में फिल्टर साफ करना चाहिए। इसके अलावा, इवैपोरेटर और कंडेंसर कॉइल्स की सफाई भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हीट एक्सचेंज का मुख्य हिस्सा हैं।

रेफ्रिजरेंट गैस का सही स्तर भी जरूरी

एसी की फैन मोटर और कॉइल्स की नियमित जांच जरूरी है। मोटर में धूल जमने या लुब्रिकेशन की कमी होने पर यह आवाज कर सकती है या सही से काम नहीं करती। हल्के मशीन ऑयल से मोटर के मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करना इसकी उम्र बढ़ाता है। रेफ्रिजरेंट गैस का सही स्तर भी जरूरी है; गैस कम होने पर कूलिंग प्रभावित होती है और कंप्रेसर पर दबाव पड़ता है।

इंडोर और आउटडोर यूनिट की सफाई

सर्विसिंग समय-समय पर कराना लाभकारी होता है। तापमान सेटिंग आदर्श रूप से 24–26 डिग्री सेल्सियस रखनी चाहिए, जिससे आराम और ऊर्जा बचत दोनों संभव हो। इंडोर और आउटडोर यूनिट की सफाई नियमित करनी चाहिए, और वेंट्स के सामने फर्नीचर या पर्दे न रखें। थर्मोस्टेट की सेटिंग्स चेक करें और यदि संभव हो तो स्मार्ट थर्मोस्टेट का उपयोग करें।

गर्म खाना सीधे रखने से कूलिंग प्रभावित

फ्रिज भी एसी की तरह रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है। इसमें ठंडी हवा सर्कुलेट होती है और खाने-पीने की चीजें सुरक्षित रहती हैं। ज्यादा सामान भरने या गर्म खाना सीधे रखने से कूलिंग प्रभावित होती है। कंडेंसर कॉइल्स की सफाई और दरवाजे की रबर सील सही होना जरूरी है।

सही तापमान बिजली बचाने में करता है मदद

एसी में स्लीप मोड, टाइमर और सही तापमान का उपयोग बिजली बचाने में मदद करता है। कमरे को अच्छी तरह बंद रखें और मोटे पर्दों का इस्तेमाल करें। फ्रिज को दीवार से थोड़ा दूर रखें और बार-बार दरवाजा खोलने से बचें।

सॉकेट का उपयोग करें और ओवरलोडिंग से बचें

सुरक्षा का ध्यान रखें। हमेशा अर्थिंग वाले सॉकेट का उपयोग करें और ओवरलोडिंग से बचें। यदि किसी उपकरण से अजीब आवाज, जलने की गंध या स्पार्किंग हो, तो तुरंत बंद करें और विशेषज्ञ से जांच कराएं। वोल्टेज फ्लक्चुएशन वाले क्षेत्रों में स्टेबलाइजर का इस्तेमाल फायदेमंद होता है।

ये भी पढ़ें- ITR Refund : करोड़ों करदाताओं का रिफंड अटका, जानिए छोटी सी गलती जो करोड़ों लोगों कर रही परेशान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal8 April 2026 - 3:55 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Artemis II मिशन में NASA ने अंतरिक्ष में भेजा iPhone 17 Pro Max, जानें इसका असली काम

Artemis II मिशन में NASA ने अंतरिक्ष में भेजा iPhone 17 Pro Max, जानें इसका असली काम

6 April 2026 - 2:28 PM
Photo of इंस्टाग्राम ने शुरू की ‘Instagram Plus’ टेस्टिंग, पेड फीचर्स जल्द आएंगे, प्रीमियम फीचर्स की तैयारी

इंस्टाग्राम ने शुरू की ‘Instagram Plus’ टेस्टिंग, पेड फीचर्स जल्द आएंगे, प्रीमियम फीचर्स की तैयारी

4 April 2026 - 5:11 PM
Photo of ये 7 बड़ी गलतियां जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदते वक्त आपको नहीं करनी चाहिए

ये 7 बड़ी गलतियां जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदते वक्त आपको नहीं करनी चाहिए

3 April 2026 - 3:50 PM
Photo of E-Arrival Card : 1 अप्रैल से विदेशी यात्रियों के लिए ई-अराइवल कार्ड अनिवार्य, ऑनलाइन जमा करना जरूरी

E-Arrival Card : 1 अप्रैल से विदेशी यात्रियों के लिए ई-अराइवल कार्ड अनिवार्य, ऑनलाइन जमा करना जरूरी

1 April 2026 - 4:29 PM
Photo of लैपटॉप चार्ज करते समय ये 5 गलतियां कभी न करें, हो सकता है नुकसान

लैपटॉप चार्ज करते समय ये 5 गलतियां कभी न करें, हो सकता है नुकसान

31 March 2026 - 1:49 PM
Photo of ओला इलेक्ट्रिक की खराब सर्विस पर कंज्यूमर कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी, ग्राहक को मिलेगा नया स्कूटर या राशि

ओला इलेक्ट्रिक की खराब सर्विस पर कंज्यूमर कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी, ग्राहक को मिलेगा नया स्कूटर या राशि

30 March 2026 - 5:29 PM
Photo of भारत में लॉन्च हुआ Redmi 15A, कीमत सिर्फ 12,999 रुपये- जानें खास फीचर्स

भारत में लॉन्च हुआ Redmi 15A, कीमत सिर्फ 12,999 रुपये- जानें खास फीचर्स

29 March 2026 - 1:02 PM
Photo of WhatsApp ने बच्चों के लिए पेश किया पेरेंट-मैनेज्ड अकाउंट फीचर, दूर होंगी कई समस्याएं

WhatsApp ने बच्चों के लिए पेश किया पेरेंट-मैनेज्ड अकाउंट फीचर, दूर होंगी कई समस्याएं

28 March 2026 - 6:22 PM
Photo of धांसू बैटरी और दमदार फीचर्स के साथ Tecno Spark 50 5G हुआ लॉन्च

धांसू बैटरी और दमदार फीचर्स के साथ Tecno Spark 50 5G हुआ लॉन्च

27 March 2026 - 3:55 PM
Photo of Vivo V70 FE भारत में लॉन्च, 2 अप्रैल को होगी धमाकेदार एंट्री

Vivo V70 FE भारत में लॉन्च, 2 अप्रैल को होगी धमाकेदार एंट्री

26 March 2026 - 6:56 PM
Back to top button