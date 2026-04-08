AC Maintenance : गर्मी के मौसम में एसी और फ्रिज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के जरूरी उपकरण बन जाते हैं। एसी हमें ठंडक और आराम देता है, जबकि फ्रिज खाने-पीने की चीजों को खराब होने से बचाता है। लेकिन लगातार इस्तेमाल और सही देखभाल न होने पर इनकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। नियमित सफाई और मेंटेनेंस न करने से न केवल कूलिंग कम होती है, बल्कि बिजली का बिल भी बढ़ जाता है और मशीन जल्दी खराब हो सकती है।

कंडेंसर कॉइल्स की सफाई भी महत्वपूर्ण

एसी की बेहतर कार्यक्षमता के लिए एयर फिल्टर की सफाई बहुत जरूरी है। फिल्टर में धूल जमा होने से एयरफ्लो कम हो जाता है और कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसलिए हर 10-15 दिन में फिल्टर साफ करना चाहिए। इसके अलावा, इवैपोरेटर और कंडेंसर कॉइल्स की सफाई भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हीट एक्सचेंज का मुख्य हिस्सा हैं।

रेफ्रिजरेंट गैस का सही स्तर भी जरूरी

एसी की फैन मोटर और कॉइल्स की नियमित जांच जरूरी है। मोटर में धूल जमने या लुब्रिकेशन की कमी होने पर यह आवाज कर सकती है या सही से काम नहीं करती। हल्के मशीन ऑयल से मोटर के मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करना इसकी उम्र बढ़ाता है। रेफ्रिजरेंट गैस का सही स्तर भी जरूरी है; गैस कम होने पर कूलिंग प्रभावित होती है और कंप्रेसर पर दबाव पड़ता है।

इंडोर और आउटडोर यूनिट की सफाई

सर्विसिंग समय-समय पर कराना लाभकारी होता है। तापमान सेटिंग आदर्श रूप से 24–26 डिग्री सेल्सियस रखनी चाहिए, जिससे आराम और ऊर्जा बचत दोनों संभव हो। इंडोर और आउटडोर यूनिट की सफाई नियमित करनी चाहिए, और वेंट्स के सामने फर्नीचर या पर्दे न रखें। थर्मोस्टेट की सेटिंग्स चेक करें और यदि संभव हो तो स्मार्ट थर्मोस्टेट का उपयोग करें।

गर्म खाना सीधे रखने से कूलिंग प्रभावित

फ्रिज भी एसी की तरह रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है। इसमें ठंडी हवा सर्कुलेट होती है और खाने-पीने की चीजें सुरक्षित रहती हैं। ज्यादा सामान भरने या गर्म खाना सीधे रखने से कूलिंग प्रभावित होती है। कंडेंसर कॉइल्स की सफाई और दरवाजे की रबर सील सही होना जरूरी है।

सही तापमान बिजली बचाने में करता है मदद

एसी में स्लीप मोड, टाइमर और सही तापमान का उपयोग बिजली बचाने में मदद करता है। कमरे को अच्छी तरह बंद रखें और मोटे पर्दों का इस्तेमाल करें। फ्रिज को दीवार से थोड़ा दूर रखें और बार-बार दरवाजा खोलने से बचें।

सॉकेट का उपयोग करें और ओवरलोडिंग से बचें

सुरक्षा का ध्यान रखें। हमेशा अर्थिंग वाले सॉकेट का उपयोग करें और ओवरलोडिंग से बचें। यदि किसी उपकरण से अजीब आवाज, जलने की गंध या स्पार्किंग हो, तो तुरंत बंद करें और विशेषज्ञ से जांच कराएं। वोल्टेज फ्लक्चुएशन वाले क्षेत्रों में स्टेबलाइजर का इस्तेमाल फायदेमंद होता है।

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