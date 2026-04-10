Delhi NCRमौसम

नोएडा में कैसा रहेगा आज मौसम? क्या रखें ध्यान?

Shanti Kumari10 April 2026 - 8:34 AM
1 minute read
Noida Weather

Noida Weather : नोएडा में आज मौसम साफ और हल्का गर्म रहने का अनुमान है। 10 अप्रैल 2026 को सुबह का तापमान करीब 19°C दर्ज किया गया, जबकि दिन में अधिकतम तापमान 33°C तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 17°C के आसपास रहने की संभावना है।

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

आज सूर्योदय सुबह 06:00 बजे हुआ, जबकि सूर्यास्त शाम 06:42 बजे होगा। दिन भर धूप रहने से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

नमी और वायुमंडलीय दबाव

आज नमी का स्तर 26% है, जो अपेक्षाकृत कम है। वहीं वायुमंडलीय दबाव 1014 hPa दर्ज किया गया है, जिससे मौसम स्थिर रहने के संकेत मिलते हैं।

अगले 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान

आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। अधिकतम तापमान क्रमशः 33°C, 36°C, 36°C, 37°C, 38°C, 40°C और 40°C तक पहुंच सकता है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा।

हवा की गुणवत्ता: सावधानी जरूरी

आज Air Quality Index 157 दर्ज किया गया है, जो ‘Poor’ श्रेणी में आता है।

  • PM 2.5 स्तर: 157
  • PM 10 स्तर: 110

ऐसी स्थिति में बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करना और अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचना बेहतर रहेगा।

क्या रखें ध्यान?

मौसम और हवा की गुणवत्ता को देखते हुए दिन में धूप से बचाव करें, पर्याप्त पानी पिएं और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी के कारण अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी होगा।

ये भी पढ़ें – पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत 245 करोड़ रुपये जारी, 2.45 लाख छात्रों को बड़ी राहत : डॉ. बलजीत कौर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari10 April 2026 - 8:34 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली में महिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग को आरोपी के चंगुल से बचाया, बेचने की थी तैयारी

दिल्ली में महिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग को आरोपी के चंगुल से बचाया, बेचने की थी तैयारी

8 April 2026 - 2:15 PM
Photo of दिल्ली सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन शुरू, पात्र छात्रों के लिए 30 अप्रैल तक मौका

दिल्ली सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन शुरू, पात्र छात्रों के लिए 30 अप्रैल तक मौका

7 April 2026 - 5:18 PM
Photo of दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना और गर्मी से मिली राहत

दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना और गर्मी से मिली राहत

7 April 2026 - 3:25 PM
Photo of ISIS का खतरनाक प्लान फेल, कुशीनगर से गिरफ्तार आतंकी ने यूपी-दिल्ली मंदिरों को बनाया था निशाना

ISIS का खतरनाक प्लान फेल, कुशीनगर से गिरफ्तार आतंकी ने यूपी-दिल्ली मंदिरों को बनाया था निशाना

7 April 2026 - 1:57 PM
Photo of दिल्ली-NCR में बूंदाबांदी और तेज हवाएं, 2 दिन तक बारिश का अलर्ट

दिल्ली-NCR में बूंदाबांदी और तेज हवाएं, 2 दिन तक बारिश का अलर्ट

7 April 2026 - 7:42 AM
Photo of दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में चूक, गेट तोड़कर परिसर में घुसी कार

दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में चूक, गेट तोड़कर परिसर में घुसी कार

6 April 2026 - 4:42 PM
Photo of केजरीवाल ने गरीब किरायेदारों के लिए किया था किराया भुगतान का वादा, दिल्ली HC ने रद्द किया आदेश

केजरीवाल ने गरीब किरायेदारों के लिए किया था किराया भुगतान का वादा, दिल्ली HC ने रद्द किया आदेश

6 April 2026 - 12:21 PM
Photo of अप्रैल की शुरुआत से बदला मौसम का मिजाज, उत्तर-पश्चिम में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

अप्रैल की शुरुआत से बदला मौसम का मिजाज, उत्तर-पश्चिम में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

6 April 2026 - 10:39 AM
Photo of Delhi-NCR में बदला मौसम, बादल-बारिश और ओलावृष्टि से तापमान गिरा, किसानों की चिंता बढ़ी

Delhi-NCR में बदला मौसम, बादल-बारिश और ओलावृष्टि से तापमान गिरा, किसानों की चिंता बढ़ी

5 April 2026 - 8:45 AM
Photo of Weather Update : दिल्ली NCR समेत 9 राज्यों में मौसम कूल-कूल, तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना

Weather Update : दिल्ली NCR समेत 9 राज्यों में मौसम कूल-कूल, तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना

4 April 2026 - 3:14 PM
Back to top button