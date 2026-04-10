Noida Weather : नोएडा में आज मौसम साफ और हल्का गर्म रहने का अनुमान है। 10 अप्रैल 2026 को सुबह का तापमान करीब 19°C दर्ज किया गया, जबकि दिन में अधिकतम तापमान 33°C तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 17°C के आसपास रहने की संभावना है।

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

आज सूर्योदय सुबह 06:00 बजे हुआ, जबकि सूर्यास्त शाम 06:42 बजे होगा। दिन भर धूप रहने से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

नमी और वायुमंडलीय दबाव

आज नमी का स्तर 26% है, जो अपेक्षाकृत कम है। वहीं वायुमंडलीय दबाव 1014 hPa दर्ज किया गया है, जिससे मौसम स्थिर रहने के संकेत मिलते हैं।

अगले 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान

आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। अधिकतम तापमान क्रमशः 33°C, 36°C, 36°C, 37°C, 38°C, 40°C और 40°C तक पहुंच सकता है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा।

हवा की गुणवत्ता: सावधानी जरूरी

आज Air Quality Index 157 दर्ज किया गया है, जो ‘Poor’ श्रेणी में आता है।

PM 2.5 स्तर: 157

PM 10 स्तर: 110

ऐसी स्थिति में बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करना और अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचना बेहतर रहेगा।

क्या रखें ध्यान?

मौसम और हवा की गुणवत्ता को देखते हुए दिन में धूप से बचाव करें, पर्याप्त पानी पिएं और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी के कारण अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी होगा।

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