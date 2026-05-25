Jaisalmer Natural Gas : जैसलमेर जिले के डांडेवाला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिलने की जानकारी सामने आई है। यह खोज ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई है, जिसमें जमीन के लगभग 950 मीटर नीचे स्थित सानू फॉर्मेशन से पहली बार गैस का सफल प्रवाह प्राप्त हुआ है।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि परीक्षण के दौरान इस कुएं से लगभग 25 हजार स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन दर्ज किया गया है।
आयात पर निर्भरता होगी कम
मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड की टीम और वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि देश में मिला यह नया गैस स्रोत आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। यह खोज ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
साफ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा
जानकारी के अनुसार, डांडेवाला क्षेत्र में पाया गया गैस भंडार अपेक्षाकृत कम गहराई पर स्थित सानू फॉर्मेशन से जुड़ा है। यह भूगर्भीय परत बलुआ पत्थर और गाद से बनी होती है, जो प्राकृतिक गैस को संचित रखने में सक्षम होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम पाई गई है, जिससे इसे अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है। इससे भविष्य में साफ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
आधुनिक तकनीक के जरिए नए सर्वे
इस खोज के बाद पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर बेसिन को देश के महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में और मजबूती मिली है। यहां पहले से भी कई गैस क्षेत्र सक्रिय हैं और नई खोज से आगे और संभावनाएं खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अनुसार, इस क्षेत्र में आगे भी आधुनिक तकनीक के जरिए नए सर्वे और अन्वेषण कार्य किए जाएंगे, जिससे आसपास के इलाकों में और ऊर्जा संसाधनों की खोज संभव हो सकती है।
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