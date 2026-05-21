Rajasthan

जयपुर एयरपोर्ट से फर्जी वीजा पर इराक जा रहे 3 युवक गिरफ्तार, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

Karan Panchal21 May 2026 - 4:55 PM
1 minute read
Jaipur Airport
जयपुर एयरपोर्ट से फर्जी वीजा पर इराक जा रहे 3 युवक गिरफ्तार, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

Jaipur Airport : राजधानी जयपुर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए विदेश जाने की एक बड़ी कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने फर्जी टूरिस्ट वीजा पर इराक जाने की कोशिश कर रहे तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार से बताया गया है। इस घटना के बाद एयरपोर्ट और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।

दस्तावेजों पर शक होने पर हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, 12 मई को एयरपोर्ट प्रशासन को इन यात्रियों के दस्तावेजों पर शक हुआ। तुरंत स्थानीय एयरपोर्ट थाने को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो वीजा फर्जी पाए जाने की पुष्टि हुई। इस कार्रवाई में सुरेश कुमार (उत्तर प्रदेश), आलोक कुमार और रुपेश यादव (बिहार) को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस सख्ती से कर रही मामले की जांच

जयपुर ईस्ट की डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि एयरपोर्ट प्रशासन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि फर्जी वीजा उन्हें किसने और कैसे मुहैया कराया, और उनके इराक जाने के वास्तविक उद्देश्य क्या थे।

मामले की बारीकी से जांच जारी

जांच एजेंसियों के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि यूपी और बिहार के युवक दिल्ली या अन्य बड़े एयरपोर्ट के बजाय जयपुर को क्यों चुने। पुलिस का मानना है कि इस पूरे मामले के पीछे किसी बड़े मानव तस्करी या फर्जी वीजा नेटवर्क का हाथ हो सकता है। यह भी देखा जा रहा है कि क्या युवक स्वयं ठगी के शिकार थे या उनकी मंशा कुछ और थी। चूंकि मामला सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और इराक जैसे संवेदनशील देश से जुड़ा है, इसलिए पुलिस और स्पेशल टीमें हर एंगल से इस केस की बारीकी से जांच कर रही हैं।

ये भी पढ़ें- गर्मियों में कार के इंजन का ओवरहीट होना, चेतावनी और बचाव के तरीके

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal21 May 2026 - 4:55 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of रेवदर में सड़क हादसा: ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौत, इलाके में पसरा सन्नाटा

रेवदर में सड़क हादसा: ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौत, इलाके में पसरा सन्नाटा

21 May 2026 - 1:53 PM
Photo of Rajasthan News : 120 फीट गहरे कुएं से मां-बेटे के शव बरामद, 16 घंटे चला रेस्क्यू

Rajasthan News : 120 फीट गहरे कुएं से मां-बेटे के शव बरामद, 16 घंटे चला रेस्क्यू

18 May 2026 - 2:44 PM
Photo of 27 साल बाद बन रहा खास संयोग, नौतपा में बढ़ेगी गर्मी, आंधी-बारिश के भी संकेत

27 साल बाद बन रहा खास संयोग, नौतपा में बढ़ेगी गर्मी, आंधी-बारिश के भी संकेत

16 May 2026 - 12:35 PM
Photo of खैरथल-तिजारा में पुलिस थाने के मालखाना इंचार्ज को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर

खैरथल-तिजारा में पुलिस थाने के मालखाना इंचार्ज को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर

15 May 2026 - 2:52 PM
Photo of 65 लाख में सौदा, 167 अभ्यर्थियों की जांच, CBI ने पूछताछ के बाद कई संदिग्ध छोड़े

65 लाख में सौदा, 167 अभ्यर्थियों की जांच, CBI ने पूछताछ के बाद कई संदिग्ध छोड़े

15 May 2026 - 9:31 AM
Photo of NEET पेपर लीक मामला: महीनों पहले तैयार हुई थी साजिश, मेडिकल छात्राएं भी जांच के घेरे में

NEET पेपर लीक मामला: महीनों पहले तैयार हुई थी साजिश, मेडिकल छात्राएं भी जांच के घेरे में

14 May 2026 - 10:21 AM
Photo of राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने टीचिंग एसोसिएट के 3540 पदों पर निकाली भर्ती, डिटेल में पढ़ें

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने टीचिंग एसोसिएट के 3540 पदों पर निकाली भर्ती, डिटेल में पढ़ें

13 May 2026 - 6:45 PM
Photo of जैसलमेर के सोनू स्टेशन पर बड़ा हादसा, ऑफिस की छत का प्लास्टर गिरा, स्टेशन मास्टर घायल, जांच जारी

जैसलमेर के सोनू स्टेशन पर बड़ा हादसा, ऑफिस की छत का प्लास्टर गिरा, स्टेशन मास्टर घायल, जांच जारी

11 May 2026 - 2:48 PM
Photo of 1 जून से नए नियम लागू, राजस्थान में जन आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, आदेश जारी

1 जून से नए नियम लागू, राजस्थान में जन आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, आदेश जारी

9 May 2026 - 12:55 PM
Photo of जैसलमेर में बड़ा हादसा, बाइक पर रखे एसी गैस सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट, हालत गंभीर

जैसलमेर में बड़ा हादसा, बाइक पर रखे एसी गैस सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट, हालत गंभीर

8 May 2026 - 2:44 PM
Back to top button